Manuela Vanegas le dio a Colombia una maravillosa excusa para volver a sentirse orgullosos de su color de pasaporte y a su familia una razón más para admirar su entrega a la profesión que eligió desde que era niña y que coronó con una joya, un golazo para la victoria 2-1 de Colombia contra Alemania, una gesta de la que se habla, literalmente, en todo el mundo.

Si usted lo gritó con el alma, imagínese lo que se vivió en la casa de los Vanegas, en el municipio de Copacabana. La incredulidad inicial dio paso a la admiración y el agradecimiento a la distancia por verla gritar con esa dicha su golazo de cabeza, a los 90+7, ese tanto que llevó a su equipo a la punta del grupo H en el Mundial Femenino ya fue el premio. "Poniéndole la fe en que Manuela pudiera aportar para la Selección el gol que es que lo que anhelamos siempre", decía don Héctor, el papá de nuestra heroína.

El momento del gol

​Es una emoción indescriptible, porque esperamos que ella pueda aportar al equipo, ellos como jugadoras que dejan todo lo mejor para el país. La emoción es grande, solo nos miramos todos y nos abrazamos todos a celebrar.

El cobro del tiro de esquina



​La forma como marca Alemania, me pareció muy particular, uno comenta porque ya nosotros somos como técnicos también, es que ellas esperaban ese centro cerrado de catalina pero al cambiar la cobradora se abre el centro, aquí algo raro estaba pasando con ellas, y le quedó pues porque cuando ella (Manuela) va al juego aéreo ella tiene esa manera de definir que es muy particular. Era una ilusión de nosotros y de la misma Manuela, generalmente cuando vienen esos centros le hacen marca individual pero aquí al raro pasó, ella como va siempre en el juego aéreo y es una emoción indescriptible, de veras, gracias a Dios.

​

Nos sentimos muy orgullosos, hablamos pasados unos minutos allá cuando pudieron hablar, la felicitamos, le dijimos que la amamos mucho y nos sentimos muy orgullosos. Como ella decía esto es un sueño, algo que siempre quiso desde que practica el fútbol, ya está en el Mundial y ha podido marcar un gol, eso es muy lindo para todos nosotros y su ilusión de siempre. Nos llena de orgullo. No hay palabras para describir la emoción. Ella más que todos e sintió contenta por su gol pero más que nada por el triunfo para su equipo y sus compañeras.

Manuela Vanegas. Foto: EFE y AFP

​

​Ella nos ha transmitido esa parte, que es muy importante estar en el colectivo, siempre está queriendo que vaya todo bien para sus compañeras incluso más que a ellas. Nos cuenta que trabaja mucho en esa parte mental. Ella en su vida fue siempre de sentirse bien cuando las demás están bien, tienen la armonía para que en la cancha salgan las cosas bien. Hay mucho de suerte, muchas veces no estamos en los mejores momentos, las equivocaciones vienen y se necesita ese respaldo y ella tiene ese corazón para poner por delante a sus compañeras.

​

Normalmente cuando somos niños tenemos ilusiones, fue eso con manuela, su ilusión de siempre y nosotros apoyándola en lo que quería ser. La vida, los objetivos, al disciplina de ella, el camino que se traza, el juicio como persona hacen que el recorrido de ella gracias a Dios ha sido muy bueno. Somos de un barrio del municipio de Copacabana que siempre la ha apoyado mucha gente, eso ha sido positivo para ella y lo que hace, ha dio fundamental para lo que ha querido hacer.

​

Nosotros sentimos que falta un poquito más pero ellas se proponen hacerlo todo bien incluso cuando no hay mucho apoyo. Mucha gente lo sabe, no es el 100 que se necesita pero algo es algo. Necesitamos más apoyo de los entes, ellas han sabido sobresalir en todos los temas. Se necesita el apoyo de todo el pueblo colombiano, ponerle la fe y pensar positivamente. Todo lo han luchado, han sido unas guerreritas, nos están dando alegrías desde las divisiones menores como el año anterior. Es el fútbol femenino desde las más jóvenes hasta ellas que esperan avanzar lo más podamos.

​

Decimos que muy bueno que las jugadoras sobresalgan por sus condiciones, pero no podemos descuidar lo local porque ahí empieza a salir todo bien. Esto sirve para mirar a fondo que las cosas se pueden lograr desde el fútbol de aquí, que permite sacar jugadoras al exterior, y hacer fuertes a las selecciones. Necesitamos mejorar y apoyo local para que las jugadoras puedan rendir, salir, no es ayudar a la jugadora que ya se fue por su talento sino fortalecer acá las bases, yo pienso eso.

​

​Llegar a ser campeonas, los deportistas colombianas nos representan. ya hay un sueño cumplido que es estar en el Mundial, llegamos a un punto pero ahora el más alto es ser campeona del mundo, lo que quiere Manuela y todos los que nos apoyan en el fútbol femenino, es el sueño de ella y de todos nosotros. Lo intentaremos ojalá se pueda dar.

Jenny Gámez

Editoria de futbolred

@jennygameza