Manuel Neuer luce brazalete con los colores de la divesidad sexual 

El portero de la selección alemana de fútbol, Manuel Neuer lució este martes el brazalete de capitán con los colores que representan la diversidad sexual, en el partido de la Eurocopa contra Francia.

Neuer, portero de Alemania. Foto: EFE



Que Neuer use este brazalete, que es un símbolo de la comunidad LGBTI, no es nuevo, lo hizo a comienzo de año con el Bayern Múnich, cuando incluso el estadio Allianz Arena se iluminó con los colores del orgullo gay, durante una campaña de respeto en toda Alemania.



En 2011 el portero dio unas famosas declaraciones en las que animó a los futbolistas a no esconder sus preferencias sexuales.



"Los fans van a acostumbrarse rápidamente, porque lo que a ellos les importa es el rendimiento del jugador, no sus preferencias sexuales. Quien sea homosexual debería decirlo, ya que alivia", dijo en ese momento.



Este martes el portero recibió muchos comentarios favorables en las redes sociales, por promover valores de respeto y tolerancia. En lo deportivo, Alemania perdió su primer partido de la Euro contra Francia, 1-0.



