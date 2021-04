Famoso futbolista, en problemas por edificación suya que se derrumba

Hace poco se conoció que un muro de contención de la mansión del aclamado futbolista chileno Alexis Sánchez, ubicada en Santiago de Chile, se derrumbó por completo.



Después del incidente, sus vecinos se mostraron preocupados por la calidad de la construcción.

“Esto fue un sábado en la noche, los vecinos lo sentimos. El muro reventó, como cuando se empuja un montón de tierra y corre hacia abajo. (...) yo no dormiría ahí“, dijo Pablo Huneeus, sociólogo y vecino del actual jugador del Inter, de Italia.



“El desplome empezó, y puede seguir. No es seguro ni para Alexis Sánchez ni para nadie dormir o estar ahí. Eso se puede ir de golpe en 6 meses más, por un temblor o una lluvia. En 2010 esa parte quedó tapada, llena de rocas y tierra”, agregó Huneeus para la emisora local ‘BioBioChile’.



La pobreza de casa de Alexis Sanchez. pic.twitter.com/mOBbxTNWLk — Diego 🍃 (@DieAlfonso_) July 23, 2019

Aunque el sociólogo afirmó que la construcción “no es adecuada para el terreno y es enormemente alta“, además de que sus vecinos apodaron la mansión como ‘La Bestia’, la Dirección de Obras del municipio indicó que “no han recibido llamados sobre el tema, ni de vecinos ni de dueños de la propiedad”.



La entidad agregó, en conversación con ‘El Mercurio’, que ya inspeccionaron la zona del derrumbe y comprobaron que lo que se cayó fue una clase de medianero (muro en medio de dos propiedades) que no sostiene el edificio.



Aclararon que no existen fallas que pongan en peligro a los vecinos.



Cabe resaltar que la mansión de Sánchéz cuenta con 700 metros cuadrados, distribuidos en tres pisos, seis habitaciones, ocho baños, un ascensor, gimnasio, piscina semiolímpica, sala de cine, comedores y salas de estar.

#ChileXLaClave dsd la casa de alexis sanchez en lo curro.ya poniéndome las zapatillas con clavo pa salir pic.twitter.com/nZgsbyH2Pv — claudio aliste c.😉 (@garrero82) March 23, 2017

A pesar de los lujos, Huneeus sostuvo que la casa se edificó en una aguda pendiente. A esto se suma que cerca de la propiedad hay señales de advertencia sobre “riesgo de caída de rocas”.



El sociólogo añadió que, en 2018, cuando se adelantaba la construcción de la casa, un trabajador murió luego de caer de un montacargas a 10 metros de altura.



“Era gente sin preparación, experiencia, ni equipos de seguridad como gafas, orejeras, guantes. Nada”, recordó.



Para finalizar sus declaraciones, Huneeus dijo que no había podido contactar a Sánchez para informarle de la situación.



“No he logrado hablar con él, le he mandado recados y cartas para conversar por los perros que se escapan a mi casa, pero nada”, puntualizó.



El jugador en estos momentos está en Italia vistiendo los colores ‘nerazzurros’ del Inter.

