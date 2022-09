A Andrés Ramiro 'Manga' Escobar, exfutbolista del Deportivo Cali, Atlético Nacional y Millonarios, entre otros equipos, le fue ratificada en las últimas horas su condena a dos años y medios de prisión por el delito de abuso sexual, según reporta el sistema de medios públicos de Islandia.

Conforme señala la radiodifusora islandesa 'RUV', "La Audiencia Nacional dice en su sentencia que Escobar se aprovechó de la embriaguez de la mujer para que no pudiera frenar el acto. El tribunal cree que su ofensa fue grave, tuvo graves consecuencias para la mujer y que violó su libertad sexual".



Este es el segundo fallo de un tribunal sobre el hecho del cual el jugador se ha declarado inocente.



El caso de 'Manga'

De acuerdo con la información que publicó en su momento el 'Morgunbladid', diario de tradición en Islandia, el hecho por el que juzgan a 'Manga' habría ocurrido el 19 de septiembre del año pasado.



Conforme se lee en el reporte de prensa, Escobar, quien jugó en el Leiknir Reikiavik durante el 2021, habría abusado de una mujer en su casa.



Ahora, la Audiencia Nacional, "encontró creíble la declaración de la mujer, y dijo que la declaración de Escobar, por otro lado, no era del todo consistente, como sobre el estado de la mujer cuando se conocieron, su estado en el centro de Reykjavik y luego en su casa", según reporta este lunes 'RUV'.



La primera decisión en el caso de 'Manga' Escobar se había conocido en marzo de este año. Luego, el futbolista apareció en una entrevista negando lo ocurrido.



Este segundo fallo estaba proyectado para el primero de septiembre. Sin embargo, hasta este lunes se conoció el veredicto.

¿Quién es 'Manga' Escobar?

Andrés Manga Escobar es otro de los casos en que la indisciplina le ganó al talento. Luego de ser despedido del Deportes Tolima por sus salidas nocturnas, ahora se vio involucrado en otro acto de indisciplina en el CSA de Maceió, de Brasil. Foto: Héctor Zamora/CEET

Andrés Ramiro 'Manga' Escobar es un futbolista colombiano, de 31 años, que en su juventud prometió ser uno de los grandes jugadores nacionales. Sin embargo, a lo largo de su carrera, los escándalos por indisciplina han afectado su rendimiento.



En 2018, por ejemplo, Escobar tuvo que dejar el Deportes Tolima luego de ser acusado de llegar bajo los efectos del alcohol a un entrenamiento. En ese entonces, también fue detenido por la Policía Nacional en un estado similar.



En 2020, en diálogo con 'La Red', de 'Caracol', el futbolista dijo que reconocía sus errores, pero que, a decir verdad, le costaba ser señalado.



“Hay gente que aumenta las cosas porque no tiene nada qué hacer. Hay gente que le molesta que uno triunfe en la vida y esperan el primer bache para matarlo a uno. La mayoría de los jóvenes en Colombia les gustaría tener la vida que tengo yo, así les moleste y les duela. Nosotros, los jugadores, somos envidiados porque con 20 o 22 años, la mayoría tenemos el futuro en la parte económica resuelto. Entonces hay unos que con 20 años apenas están iniciando su vida y les molesta que nosotros ya hayamos dado un paso tan grande”, declaró entonces sobre su polémica vida lejos de las canchas.



Hasta el momento, luego de conocerse la noticia de la ratificación de su condena, ninguna de las personas de su entorno se ha manifestado al respecto.

