'Mane', papá de Luis Díaz, no descarta que la estrella de Liverpool juegue en la Liga de España

Luis Manuel Díaz se ha llevado todos los focos de atención en las últimas semanas por sus apariciones en los estadios de Inglaterra, en donde se ha gozado los partidos de su hijo Luis Díaz.

'Mane' fue protagonista el pasado viernes en el partido de la Selección Colombia contra España bailando en una de las tribunas del estadio Olímpico de Londres, ahora, aprovechando la gira por Europa, va a acompañar al equipo de Néstor Lorenzo para el duelo contra Rumania.

Daniel Muñoz, jugador de Coombia. Foto:AFP

Antes del juego amistoso de este martes, Luis Manuel atendió a la Cadena Ser de España en una larga entrevista en la cual analizó el presente de la Selección Colombia y dio el visto bueno al trabajo del DT Néstor Lorenzo.

El profe Néstor es incansable en su trabajo y lo viene haciendo muy bien

"La selección se viene preparando muy bien. Tiene muchos deportistas de alto rendimiento y que lo están dando todo por el fútbol de Colombia. El profe Néstor es incansable en su trabajo y lo viene haciendo muy bien", señaló.

Sobre la victoria 1-0 contra España dijo: "La selección en el primer tiempo no se había acomodado muy bien, pero en la segunda mitad salió más enfocada en el partido y creo de verdad que hizo mejor partido que España. Sobre Luis… está acostumbrado a ponernos felices con estas jugadas. Dio un pase que fue importante para que Colombia sacase el resultado".

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habla durante una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá (Colombia). Néstor Lorenzo anunció los nombre de los jugadores convocados para la gira de amistosos en Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre. La Selección Colombia estará enfrentando a Guatemala el 24 de septiembre en Nueva York y a México el 27 del mismo mes en Santa Clara, California. EFE/ Carlos Ortega Foto:EFE

¿Luis Díaz, futuro lejos de Liverpool?

Pero la respuesta más reveladora de 'Mane' fue cuando respondió a la pregunta si Luis Díaz estuvo en su momento cerca de fichar por el Real Madrid o el Atlético de Madrid antes de su salida del Porto de Portugal.

"No tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegue a saber si había algo más. Con lo de Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa para que Luis llegase allí. Se aspiraba a que pudiese venir aquí. Ya Falcao había estado, James también… Finalmente no se dio, pero todavía no se ha perdido la esperanza. Él está jugando y los clubes están activos", indicó.

Además, habló de su presente en el Liverpool del DT Jürgen Klopp y cómo se ha convertido en un fijo del entrenador alemán en la Premier League.

Luis Díaz Foto:AFP

El equipo tuvo al 70 % de los delanteros del plantel principal lesionado y él aportó lo necesario para que el club se mantenga en la pelea por la Premier League

"Se debe agradecer a la confianza que el profe Klopp le ha dado a Luis. No le ha ido mal. El equipo tuvo al 70 % de los delanteros del plantel principal lesionado y él aportó lo necesario para que el club se mantenga en la pelea por la Premier League. La aspiración es ganar la liga", dijo.

Y agregó: "Luis, lo más importante que tiene, es la entrega. Es un jugador sencillo, tranquilo. Se cuida mucho y es muy respetuoso. Eso le catapulta dentro del grupo. Él maneja la amistad con todos sus compañeros".

Por último, habló del reconocimiento y la fama que ha ganado en los últimos meses en el futbol internacional, ya que es muy querido por los aficionados del Liverpool y ha tenido imborrables momentos con estrellas mundiales como Erling Haaland, Pep Guardiola y Jürgen Klopp.

Luis Díaz en el juego Colombia-Venezuela por el primer partido sudamericano de eliminatorias al Mundial 2026 en Estados Unido, Cánada y México. Foto VAnexa Romero/ETCE. Partido Colombia-Venezuela. . Crédito: CEET. Fotógrafo: VANEXA ROMERO Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO

"Por vía de mi hijo, yo ya soy viral. La gente me agarra, me pide alguna foto, pero es porque él se ha dejado querer por la gente. Igual yo también soy una persona sencilla, y pienso que eso sirve para que el deportista, como persona, crezca", concluyó.

