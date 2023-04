La goleada por 3-0 encajada por el Bayern a domicilio ante el Manchester City que lo dejará, salvo remontada aparentemente improbable en el partido de vuelta, fuera de la Liga de Campeones hace que la misión del nuevo entrenador Thomas Tuchel empiece realmente en la próxima temporada.

Esa es, palabra más o menos, la idea del comentario de la revista especializada "Kicker" que recuerda que, en el momento en que Tuchel fue presentado -como relevó del fulminantemente cesado Julian Nagelsmann- el presidente del consejo directivo del Bayern había dicho que habían visto en peligro las metas de esta y la próxima temporada.



En realidad queda todavía la meta mínima, que es la de ganar la Bundesliga. Actualmente el Bayern tiene dos puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.



Es decir, el torneo no está sentenciado pero el Bayern depende de si mismo. Pero en cuatro partidos que lleva Tuchel al frente del Bayern, ha visto como se pierde la posibilidad de disputar dos títulos, con la eliminación de la Copa de Alemania a manos del Friburgo y la posible eliminación de la Liga de Campeones a manos del City.

¿Pelea?

La derrota no cayó bien y segpun el diario 'Bild' hubo enfrentamientos en el camerino, pero el más interesante fue el de Mané y Sane.



Todo comenzó con una discusión entre los jugadores, en una polémica jugada en el segundo tiempo entre ambos.



"Una vez finalizado el partido y tras pasar por el túnel de vestuarios, Mané y Sané siguieron discutiendo antes de entrar al vestuario. El senegalés se quejó de la forma en la que Sané se dirigió a él y acabó dándole un golpe al alemán. Todos los compañeros se lanzaron a separar a ambos para que el problema no se acrecentara", escribió el diario Marca de España.



Y agregó: "Para calmar la situación, Sané salió del vestuario alemán. Además, el diario alemán ha confirmado que el alemán tiene tiene una marca en su rostro debido al golpe de su compañero. El Bayern Munich, por el momento, no se ha pronunciado sobre el incidente".





