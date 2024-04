Mane Díaz cuenta detalles inéditos de su secuestro: 'Me invitó a una cerveza y me confié'

Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, se convirtió en un 'boom' mediático en los últimos meses tras protagonizar varios momentos particulares en Inglaterra, una cultura muy diferente a la personalidad de Mane.

Su viaje a Reino Unido se dio después del secuestro que sufrió en octubre del año pasado, cuando el Eln lo raptó y lo mantuvo más de 10 días privados de la libertad. Luego de su liberación, decidió acompañar a Luis Díaz y a su familia en territorio inglés para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Mane Díaz, papá de Lucho Díaz Foto:Redes Sociales Compartir

Nosotros no pensamos quedarnos en Europa, volveremos a nuestro terruño y que se esclarezcan las cosas

Allí, el colombiano se convirtió en 'rock star', sus particulares momentos siguiendo al Liverpool en varios estadios no pasaron desapercibidos. Mane llevó algo de esa alegría que lo caracteriza y logró ganarse el cariño de los aficionados del Liverpool.

Parecía que Mane Díaz se iba a quedar en Inglaterra, pero él y su familia decidieron volver a Colombia para resolver todo el tema del secuestro y para seguir llevando su vida en su tierra.

“Nosotros no pensamos quedarnos en Europa, volveremos a nuestro terruño y que se esclarezcan las cosas sobre cuáles fueron los motivos, quiénes fueron de verdad los que hicieron mi secuestro y quedar tranquilo con esta situación”, dijo Mane en una entrevista de RCN.

Mane Díaz, papá de Lucho Díaz Foto:Redes Sociales Compartir

A su llegada, el hombre de 56 años de edad fue recibido con parranda vallenata y una fiesta privada con sus familiares en Colombia y algunos amigos, que le mostraron todo su cariño.

Sin embargo, su regreso le hicieron recordar esos fantasmas del secuestro, por eso debe estar fuertemente protegido porque ya no es solo el papá de Luis Díaz, se convirtió en toda una figura pública.

En el diálogo con el medio citado, Mane habló de ese episodio del secuestro que marcó su vida y que en los últimos días ha tenido un avance la investigación. Yerdison Bolívar, amigo del papá de Lucho, fue capturado y ante la Fiscalía aceptó los cargos imputados.

Mane Dïaz, papá de Lucho. Foto:Redes sociales Compartir

Yo confiado del trabajador, pues yo le daba algunas informaciones y otras no

Mane habló por primera vez del que era llamado su mejor amigo y dio detalles de la trampa que le tendió después de ganarse su confianza.

“Mi estadía en Barrancas no era fija, yo siempre iba a Barranquilla, hacía visitas en otros departamentos y todo porque los proyectos míos son a futuro y son con varios departamentos. Entonces salía y en el momento que salía, (le indagaba Yerdinson) ¿cuándo regresa?, mire yo estoy aquí. Yo confiado del trabajador, pues yo le daba algunas informaciones y otras no”, señaló.

Y agregó: “En las últimas dos semanas era más insistente. Me escribía mucho más. Cuando estuve en el pueblo se acercó a invitarme a que nos bebiéramos una cerveza, que en su casa me podía brindar algo, que acompáñeme, que somos familia y todo, pues me confié y ahí es la caída”.

Luis Manuel relató que su error fue confiarse de una persona que planificó gran parte del secuestro. "No debo confiar tanto y tampoco soltar tanto de lo que uno tiene. Soy una persona débil, fácil, me gusta siempre colaborarle a los demás, pero estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona en la que ayudó a planificar 80% del caso, era la persona más cerca de mí".

Mane Díaz, estrella en Liverpool Foto:Redes sociales Compartir

Por último, Mane Díaz habló de algunos daños emocionales que tuvo después del secuestro y que con su alegría y carácter ha intentado superar ese episodio que le dejó una huella difícil de olvidar.

“He tratado de superar, con mi forma de ser, mi alegría, mis cosas y todo, pero no crean que en el fondo no se siente algo todavía. Estamos tranquilos, estamos cómodos. Algunas cosas nos preocupan, pero tenemos que seguir, seguir adelante y tratar de superar todo", finalizó el papá de Luis Díaz.

DEPORTES

Lea más noticias...