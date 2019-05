El trono de Inglaterra: este domingo Liverpool y City definen campeón

Tras una temporada para la historia, este domingo se define quién será el campeón de la Liga Premier. El City empieza con ventaja en esa carrera. El equipo de Josep Guardiola llega al último partido como líder (95 puntos) y depende de sí mismo en Brighton, donde una victoria le aseguraría revalidar su título nacional del pasado curso. El Liverpool que va segundo (94 puntos), recibe al Wolverhampton y necesita que el City tropiece.

En los 'Reds', la euforia y el entusiasmo se han instalado desde el martes, cuando el equipo goleó 4-0 al Barcelona, remontando un 3-0 adverso, y se clasificó para la final de la Liga de Campeones. Nada parece imposible para el club de Anfield, que aspira a lograr su primera liga desde 1990.

En caso de que los dos equipos ganen el domingo, el City sería campeón y el Liverpool sería el tercer segundo clasificado de la historia con mayor número de puntos, lo que demuestra lo competitiva que ha sido esta campaña.

En sus redes sociales el Liverpool ha publicado un vídeo en el que recuerda lo sucedido en esta temporada y que reza: "No importa lo que pase. Esta es una temporada para recordar. Solo falta un juego más".

Whatever happens next. A season to remember.



One more game 👊 pic.twitter.com/90MOIIM3fB — Liverpool FC (@LFC) 11 de mayo de 2019

Mientras que el City, con el triunfo casi entre las manos invitó a sus aficionados de todo el mundo a sintonizar el partido y apoyar por redes sociales al equipo utilizando la etiqueta #aporellaCity

No solo queremos que veas al City, queremos que lo animes.



Comprueba la hora de inicio y comparte tus vídeos animando al City a la victoria con el hashtag #aporellaCity. pic.twitter.com/U1dF8nwDeL — Manchester City (@ManCityES) 11 de mayo de 2019

El City ha ganado sus trece últimos partidos ligueros y cuenta además con más descanso, ya que en la Champions fueron eliminados en cuartos por el Tottenham y en las tres últimas semanas sólo han tenido que disputar los partidos de Premier League.

Mientras que un Liverpool con Salah recuperado se la jugará toda por el triunfo con la esperanza de que los Citizens cometan un error que los ponga de primeros.

Salah se perdió la semifinal de la Liga de Campeones del Liverpool contra Barcelona el martes tras un choque de cabezas con el portero del Newcastle United Martin Dubravka el fin de semana pasado, pero recibió autorización para entrenar de cara al final de la liga inglesa

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que están preparados para dar todo en el partido, pero que si su equipo no gana surgirán las críticas.

"Sabemos el mundo en el que vivimos y sé que se nos juzgará (...) no va a cambiar mi opinión sobre lo que hemos hecho, pero si quieres un mayor crédito, tienes que ganar", aseguró el español.

Horarios de partidos

LIVERPOOL VS WOLVES

9:00 AM

DIRECTV SPORTS





MANCHESTER UNITED VS. CARDIFF CITY

9:00 AM

DIRECTV SPORTS





BRIGHTON VS MANCHESTER CITY

9:00 AM

ESPN





BURNLEY VS ARSENAL

9:00 AM

DIRECTV SPORTS





CRYSTAL PALACE VS BOURNEMOUTH

9:00 AM

DIRECTV SPORTS

REDACCIÓN DEPORTES

Con información de AFP y REUTERS.