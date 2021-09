Cristiano Ronaldo: Aston Villa le cortó la racha goleadora 

Por primera vez desde que llegó al Manchester United, Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar, en un partido gris para los 'Diablos Rojos' que cayeron en casa contra el Aston Villa (0-1) después de que Bruno Fernandes fallara un penalti en último suspiro.

Cristiano, que disputó los noventa minutos este sábado, no pudo ayudar a que el United sacara algo positivo, después de haber marcado en los tres partidos que había disputado con el United.



Además, cedió la responsabilidad de tirar un penalti en el minuto 91, que hubiera supuesto el empate, a su compatriota Fernandes, que lo falló.



Descansó Cristiano entre semana contra el West Ham United, pero ni con esas consiguió que su equipo no se dejara puntos fundamentales en casa contra un rival, a priori, accesible para las aspiraciones de los de Ole Gunnar Solskjaer, que ponen el liderato de la Premier League en peligro.



A dos minutos del final, y tras haber estado intentándolo todo el partido el United, un cabezazo de Kortney Hause le dio la victoria al Villa, que asalta Old Trafford y hace que el United pierda la posición de privilegio que tenía en la tabla.



Con esta derrota, el United se queda cuarto, con 13 puntos, los mismos que el Chelsea y el City, que ya han jugado, y que el Liverpool, que aún tiene que disputar su partido este fin de semana.



Es el segundo pinchazo consecutivo del United esta semana, después de quedar eliminados en la Copa de la Liga.



EFE