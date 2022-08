El entrenador del Manchester United, el neerlandés Erik ten Hag, reiteró que el portugués Cristiano Ronaldo permanecerá en Old Trafford a pesar del deseo del cinco veces ganador del Balón de Oro de marcharse a un club que dispute la Liga de Campeones

Ronaldo, de 37 años, se perdió la mayor parte de la pretemporada del United y el club le eximió de una gira por Asia y Australia por motivos familiares. El atacante regresó en un amistoso contra el Rayo Vallecano (1-1) el pasado fin de semana.



Sin embargo, volvió a ser noticia por abandonar el estadio de Old Trafford antes del final del partido. Ten Hag calificó su actitud como "inaceptable", pero también criticó a los medios por centrarse en Ronaldo cuando otros jugadores también actuaron de la misma manera.

En el juego del domingo, Brighton sorprendió ganando 2 a 1 en Old Trafford y amargando el debut liguero del neerlandés Erik Ten Hag en el banquillo del Manchester United, en un partido en el que Cristiano Ronaldo no fue titular.



“Cristiano Ronaldo tenía diez días de entrenamiento con el equipo, demasiado poco para 90 minutos, esa es la razón por la que no lo pusimos de titular”, dijo el DT.



Y agregó: "No podemos forzarlo después de una semana de entrenamientos, poco más de una semana ahora”.



“Tiene que recuperar su estado físico y este partido lo ayudó a hacerlo. Los 35-40 minutos que jugó hoy, más la semana (de preparación) que tendremos ahora. La semana que viene va a estar mejor”, consideró Ten Hag.

Cristiano Ronaldo. Foto: EFE



