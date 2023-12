Manchester United: goteras, ratas y techos en ruinas en Old Trafford, ¿lo tumbarán?

Es un momento complejo para Manchester United no sólo dentro del campo de juego, sino que afuera las cosas no resultan perfectas. Incluso, en los últimos días trascendió que el legendario Old Trafford está en malas condiciones, que hay proyectos de renovación que están detenidos y que el deterioro es constante. Incluso, la prensa británica especuló, en los últimos días, con la demolición del escenario.

Según publicó The Telegraph, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial está en un estado casi deplorable: goteras, presencia de ratas y techos que se caen. Es por eso que este escenario es la prioridad para Jim Ratcliffe, el multimillonario británico que adquirió el 25 por ciento del club y que aseguró que está dispuesto a desembolsar unos 380 millones de dólares sólo para la modernización del estadio.

¿Cambio?

Desde el entorno del club ya comenzaron a moverse con ciertos estudios de arquitectura, aunque en Inglaterra apuntan que el más interesado es Populous, firma encargada de la construcción del Tottenham Stadium, erigido en 2019. Chris Lee, director de la constructora, explicó en diferentes medios ingleses que con el desembarco de Ratcliffe, el proyecto pueda ponerse en marcha cuánto antes.



Propusieron dos tipos de reformas para afrontar la modernización del estadio y solucionar los problemas de seguridad que tiene. En The Telegraph publicaron: “Old Trafford parece haberse quedado anticuado con respecto al resto de estadios del mundo, conserva su mística de forma intacta pero debe renovarse o morir”.

4. Old Trafford, del Mánchester United. El Segundo mayor estadio del Reino Unido obtuvo 114 millones de euros, según el estudio del gabinete Deloitte. Foto: 123rf

“El edificio está llegando al final de su vida natural: el cableado, el suministro eléctrico, todo se acerca a su fecha de caducidad. Y los interiores son muy estrechos. Yo diría que la actualización es crucial para mantener la posición del club”, dijo Lee, en el medio inglés.



Si se renueva se usarían los cimientos del viejo Old Trafford para mejorar algunas condiciones estructurales y reformar ciertas partes. Se menciona una ampliación de la tribuna sur utilizando la vía férrea que justo pasa por detrás del estadio y se planifica remodelar el resto de las instalaciones para conseguir un aspecto mucho más vanguardista.



“La nueva construcción puede resultar ser la solución más rentable. El desembolso inicial es obviamente el más alto de las tres opciones, pero hay mucho terreno disponible para desarrollar allí”, explica Lee en Telegraph. La nueva obra puede irse hasta los 2.000 millones de libras esterlinas.



El director general de Populous ha destacado que propusieron a la familia Glazer dos tipos de reformas para afrontar la modernización del estadio y solucionar los problemas de seguridad que actualmente tiene. La opción preferida por el estudio es derrumbar el estadio. En ese sentido, Lee afirmó: “El desembolso inicial es obviamente el más alto de pero hay mucho terreno disponible para desarrollar allí, con un costo de 2.540 millones dólares”.

La Nación, Argentina

GDA