Manchester United ya pasó la etapa de Cristiano Ronaldo, ahora quieren seguir armando un equipo ideal que tenga 'sangre nueva'. Los 'red devils' no tendrán que esperar hasta el verano para reforzar su equipo, ya que el entrenador neerlandés Erik Ten Hag tendrá el aval del cuadro rojo para invertir alrededor de 200 millones de euros en enero.



Aunque el técnico europeo no ha revelado nombres, desde Inglaterra se filtraron algunos posibles candidatos para ser los nuevos atacantes del Manchester y conseguir la Premier League, donde en este momento son quintos.

REENCUENTRO EN DOHA: Rio Ferdinand y la Brujita Verón juntos, como en los viejos tiempos en Manchester United. pic.twitter.com/tBdLVodNyT — SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2022

El diario The Sun señala que los propietarios del club quieren tener un mercado invernal movido luego de la Copa del Mundo de Qatar. Los de Old Trafford buscan goles y ser solidos en el ataque ya que han presentado algunos problemas en esta zona de la cancha.



Ante esto, los nombres que suenan son tres: Gonçalo Ramos del Benfica, el mismo que marcó el único hat-trick hasta el momento en el Mundial; Cody Gakpo del PSV y Christian Pulisic, la estrella del Chelsea.



Cabe mencionar que los 'diablos rojos' no consiguen una Premier League desde la temporada 2012-2013 ni una Champions desde la 2007-2008. Además, no han podido destacar a torneos internacionales.



REDACCIÓN DEPORTES