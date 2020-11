Leyenda del Manchester United Bobby Charlton sufre de demencia

El Manchester United transmitió su apoyo a la leyenda del club y ganador del Mundial-1966 Bobby Charlton luego de que se desvelara que el exfutbolista de 83 años sufre demencia.

The Telegraph dijo que la esposa de Charlton, Norma, había dado su "consentimiento" para que informara este domingo de su salud. En julio falleció Jack, el hermano de Charlton también diagnosticado con demencia.



Le puede interesar: (Juan Carlos Osorio no es más el técnico de Nacional).



El anuncio de la enfermedad de Charlton ocurrió dos días después de la muerte, a los 78 años, de Nobby Stiles, excompañero en el United y en la selección inglesa. La pareja, como su hermano Jack, formaron parte de la selección inglesa que ganó el Mundial de 1966.



"Todos en el Manchester United están tristes porque esta terrible enfermedad haya afectado a Sir Bobby Charlton y seguimos ofreciendo nuestro amor y apoyo a Sir Bobby y su familia", dijo el United en un comunicado.



También lea: (Cristiano derrotó al covid-19, regresó y anotó este doblete).



Charlton está considerado como uno de los mejores centrocampistas de siempre de Inglaterra y es un icono en Old Trafford. Su récord de 49 tantos con la selección inglesa estuvo en vigor cerca de 50 años, hasta que fue superado por Wayne Rooney.



Rooney también se adueñó del récord de goles en el United de Charlton cuando superó las 249 dianas.



Superviviente del 'Desastre de Múnich' de 1958 en el que fallecieron varios jugadores del United en un accidente de avión, Charlton ayudó a resucitar al equipo tras la tragedia. Marcó dos goles cuando el Manchester United superó al Benfica para llevarse su primera Copa de Europa en 1968. Charlton también ganó tres campeonatos ingleses y una FA Cup con el United.



AFP