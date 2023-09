Los malos ratos en el Manchester United no paran. Este martes se conoció de una pelea entre varios jugadores, luego de la derrota con el Brighton, 1-3.

No ha sidoun buen arranque del club en la Liga Premier. Primero, el escándalo con Greenwood y Antony y Sancho que no juega. (Gerard Piqué y Clara Chía: ¿cuánto se gastaron en sus 'vacas' en Croacia? ¡Un dineral!)(Shakira, fuerte confesión: habló del ‘duro’ año, mientras Piqué anda con Clara Chía)

Lo que se sabe

"Maguire despojado de la capitanía y sumando solo seis puntos en las primeras 5 jornadas de Premier League, el ambiente en el club está muy caldeado. Tanto, que acabó en enfrentamientos internos", dice Sport de Barcelona.



Y agrega: "Según explica 'The Sun', una nueva derrota en el campeonato liguero ante el Brighton, en Old Trafford, y por 1-3, lo que provocó los abucheos de sus propios aficionados, acabó con la paciencia de varios jugadores, que se enfrentaron entre ellos en un vestuario que está que arde".



La información advierte que Bruno Fernandes y Scott McTominay "tuvieron una fuerte discusión una vez finalizado el encuentro. Pero no fue la única, ya que Lisandro Martínez y Victor Lindelof también se enzarzaron".

