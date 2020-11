Manchester United, próximo rival del Everton de James, en líos 

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, se negó a hablar sobre su futuro después de perder este miércoles contra el Estambul Basaksehir en Liga de Campeones. Su equipo será el próximo rival del Everton, que espera la reaparición del colombiano James Rodríguez.

"No quiero hablar sobre eso", dijo Solskjaer al ser preguntado por su futuro en el club de Mánchester.



(Lea también: Resultados de la jornada en la Liga de Campeones)



"Hay muchas opiniones hay fuera. Hay que ser fuerte. Soy trabajador de este club y tengo un trabajo que hacer. Sé que tengo que dar lo mejor de mí mismo", apuntó el noruego.



Después de ganar en el Parque de los Príncipes al PSG y en Old Trafford al RB Leipzig, el Manchester United ha encadenado dos derrotas, contra el Arsenal y el Basaksehir, lo que ha puesto el trabajo de Solskjaer en entredicho.



(En otras noticias: Education First, equipo de Urán, y Mindeporte, cerca de un acuerdo)



El United, con un partido menos, es decimotercero en la tabla de la Premier League, con apenas 7 puntos, a nueve del líder, Liverpool, y a seis del Everton, su próximo rival en el campeonato local. Ese partido será el sábado a las 7:30 de la mañana.



