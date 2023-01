Dos goles en la recta final del partido permitieron al Manchester United (3º) ganar 2-1 a su vecino, el Manchester City (2º), este sábado en la 20ª jornada de la Premier League, un resultado que les deja separados por un punto en la tabla.

El portugués Bruno Fernandes (78) y Marcus Rashford (82) respondieron al tanto de Jack Grealish, que abrió el marcador a la hora de juego.



"Antes del partido dije 'ahora parecemos realmente un equipo'. Trabajamos duro los unos por los otros y esto tiene una recompensa", dijo Fernandes.



El gran beneficiado de la victoria de los Red Devils puede ser el líder Arsenal, que cierra la jornada el domingo ante el Tottenham (5º). Si gana tendrá ocho puntos de ventaja sobre el City, su primer perseguidor en la carrera por el título.



Los Citizens suman una segunda derrota consecutiva tras la eliminación en cuartos de la Copa de la Liga el miércoles ante el Southampton (2-0). Es la confirmación de que los jugadores dirigidos por Pep Guardiola no están en su mejor momento.



Además también se dejó un empate (1-1) en casa ante el Everton. El City ha tomado la mala costumbre de tirar sus primeras partes, como ante el Chelsea en Premier League, a pesar de ganar 1-0, o frente al Southampton.



En Old Trafford, tras 45 minutos y a pesar de que la posesión era del City, se podía decir que el United ganaba a los puntos, gracias a dos buenas ocasiones de Rashford.



En la primera, lanzada por Bruno Fernandes, dribló al arquero brasileño Ederson fuera del área pero se encontró con Kyle Walker, que acudió a proteger su portería (34). Tres minutos más tarde el pase fue del danés Christan Eriksen, pero empujó demasiado el balón y se encontró con el portero.

Garnacho, decisivo

Más allá de un disparo tapado por el brasileño Casemiro, en su único balón con peligro de la primera parte (23), el noruego Erling Haaland estuvo transparente, confirmando las dificultades colectivas que el City tiene ahora para explotar las condiciones de su delantero, imperial antes del Mundial.



Al regreso de los vestuarios parecía que Guardiola arreglaba el problema al dar entrada a Grealish en la plaza de Phil Foden (57). Tres minutos más tarde, tras un desmarque en el área de Kevin De Bruyne, su centro encontró la cabeza de Grealish, que abrió el marcador.



El United, que sumaba ocho victorias consecutivas contando todas las competiciones, reaccionó a lo grande. Rashford, que estaba en fuera de juego, tuvo la inteligencia de no jugar el balón y dejó a Bruno Fernandes, que llegaba de lejos, la posibilidad que no desaprovechó de batir a Ederson (78).



En un teatro de los sueños eléctricos, Rashford logró el triunfo cuatro minutos después al rematar un centro del argentino de 18 años Alejandro Garnacho (82).



Fue el séptimo partido consecutivo en el que Rashford encuentra el gol, una racha que no se conseguía en los Red Devils desde 2008 cuando lo consiguió Cristiano Ronaldo, ahora en Arabia Saudita tras sus últimos tumultuosos meses en Old Trafford.

Marcus Rashford's goal with English Commentary from Peter Drury pic.twitter.com/4vdCjs679p — Håvard Đriusžić (@RBlyskye7) January 14, 2023





AFP