La estrategia del Manchester United para quedarse con James

Nada está dicho sobre el futuro de James Rodríguez. Mientras el sábado hizo parte del entrenamiento en el equipo 'A' del Real Madrid, este martes surgió una nueva versión sobre su posible destino. La prensa británica informa de una ofensiva del Manchester United para contratarlo.

El United quiere a James, eso dice el medio 'The Sun', y para tenerlo intentaría negociar una rebaja en el valor del futbolista.



(Le puede interesar: Las opciones de James de jugar en el Madrid que regresa el domingo)



"Manchester, por acuerdo a precio reducido para la estrella del Real Madrid James Rodríguez': titula en exclusiva el medio británico.



La crisis por el covid-19, que también ha golpeado a los principales clubes, obligaría al United a buscar estrategias para contratar a bajo precio, y en ese sentido buscaría aprovechar la difícil situación del volante, que no tiene nada fijo en el Madrid, donde casi no ha sido tenido en cuenta.



"United ha sido un admirador a largo plazo de James, quien pasó dos años en préstamo en el Bayern de Múnich antes de regresar a Madrid el verano pasado. Sin embargo, es probable que los fondos sean limitados este verano y Ole Gunnar Solskjaer está sopesando la mejor manera de gastar su efectivo", dice el artículo.



James llegó a estar valorado en 80 millones de euros, pero se ha ido desvalorizando. Ahora, según el portal especializado 'Transfermarkt', el colombiano está en 32 millones. En todo caso, el United busca reducir ese valor.

(Lea además: Ministro de Salud dice que esta semana saldrá el protocolo del fútbol)



James también ha estado en el entorno del Atlético de Madrid, el Everton y el Inter de Milán de la MLS.



Real Madrid reanuda competencias el próximo domingo ocntra el Eibar y James no pierde la ilusión de estar en el equipo, sobre todo ahora que se pueden hacer 5 cambios,