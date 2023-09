Ya se sabe de los grandes problemas que ha provocado el jugador Jadon Sancho en el seno del Manchester United, equipo que se cansó y tomó una decisión con el jugador.

“Manchester United ha excluido a Jadon Sancho (23) de todas las instalaciones del primer equipo masculino incluyendo el comedor”, advirtió Mirror.

(Shakira recibe feroz ataque laboral: 'Era tacaña... no saben lo que sufría Piqué')('El cantante del gol' quedó mal en transmisión de Junior vs Tolima: grave equivocación)

Lo que se sabe



Y agregó: “Varios jugadores del club se han quedado sorprendidos y en desacuerdo por el trato contra el jugador entre ellos Marcus Rashford”.



Lo que se sabe es que Sancho no está autorizado para hacer actividades con el primero equipo y s dice que solo lo podrá hacer si se disculpa con el DT, Erik ten Hag, a quien señaló de mentiroso.



“El anuncio por parte del United de apartar a Sancho por “un problema de disciplina en el equipo”, tal y como recalca Talk Sports, no ha gustado a la plantilla de los red devils, que en este asunto se enfrentan al entrenador, promotor de dicha medida contra el ex del Borussia Dortmund. El lío es importante, ya que el míster neerlandés cargó contra el nivel de profesionalidad del futbolista en los entrenamientos, algo que discutió la estrella en RRSS, explicando después que era una cabeza de turco. Lo cierto es que, en lo práctico, Sancho se entrena con los futbolistas del filial en Carrington y la situación está a un paso de explotar”, dice Don Balón.

Manchester United ha excluido a Jadon Sancho (23) de todas las instalaciones del primer equipo masculino incluyendo el COMEDOR. Varios jugadores del club se han quedado sorprendidos y en desacuerdo por el trato contra el jugador entre ellos Marcus Rashford.



Jadon Sancho tendrá… pic.twitter.com/e97ppUfmef — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 25, 2023



“Desde el medio apuntan a un incendio interno, ya que los jugadores, según aseguró Manchester Evening News, se habrían cansado de las críticas que les lanza el entrenador, mientras que estas, que están más o menos justificadas, y sus consecuencias esperan que recaigan contra Ten Hag y no contra los futbolistas. Con las dos partes enfrentadas, la situación se recrudece”, afirmó la publicación.



(Entorno de Jenni Hermoso confirma 'presiones' posteriores al beso de Rubiales)



Deportes