Hasta la Academia de Letras de Uruguay critica la sanción a Cavani

La Academia Nacional de Letras del Uruguay mostró este viernes "su más enérgico rechazo" a la sanción impuesta por la federación inglesa de fútbol (FA) a Edinson

Cavani, del Manchester United, por un comentario en las redes sociales que ha considerado racista.

En un comunicado difundido en su página web, asegura que dicha pena "advierte sobre la pobreza de conocimientos culturales y lingüísticos que esa Federación pone de manifiesto al fundamentar tan cuestionable resolución".



"Como es bien sabido, las referencias a cualidades físicas, morales o personales de otras personas son empleadas en todas las lenguas del mundo para la creación de vocativos, esto es, expresiones para tratar a otros. En algunos contextos estos tienen un tenor negativo y muchas veces los mismos términos pueden considerarse cariñosos o amicales", explica el documento.



El 29 de noviembre, poco después de una remontada ante el Southampton,

Cavani respondió al mensaje de un seguidor con la frase en español "gracias negrito". El jugador retiró más tarde ese comentario y publicó un comunicado en el que se disculpaba y aseguraba que se opone "absolutamente al racismo".

Según explica la Academia, en Uruguay "se puede oír y leer formas como gordis, gordito, negri, negrito/a" y la persona a la que se trata con estos vocativos "no tiene que tener sobrepeso o tener un color de piel oscuro para recibirlos". "El uso que hizo

Cavani de la voz negrito para dirigirse a "pablofer2222", un fan del futbolista, tiene este tipo de tenor cariñoso: dado el contexto en que se escribió, la persona a la que fue dirigido y la variedad de español que se usó, el único valor que puede tener negrito -y en particular por su índole de diminutivo- es el afectivo", afirma.



Finalmente, el comunicado puntualiza que la FA "ha cometido una grave injusticia" y ha puesto en evidencia "ignorancia y error a propósito de los usos de la lengua y en particular del español, sin tomar nota de todas sus complejidades y sus contextos".

Cavani fue sancionado este jueves con 100.000 libras (110.000 euros) y tres partidos por su comentario en las redes. La FA indicó en un comunicado que el jugador, que ha admitido las acusaciones, deberá asistir asimismo a sesiones de "educación presencial".



El organismo considera que su comentario en Instagram fue "insultante, abusivo e impropio", y ve un "agravante" que el futbolista hiciera referencia al "color, la raza o el origen étnico" de otra persona.



EFE