Liverpool y Manchester City: duelo de lujo por el título de la Premier

Luis Díaz ha vivido cuatro meses de ensueño en el Liverpool, en los que ya conquistó dos títulos, la Copa de la Liga y la Copa FA, y además llegó a la final de la Liga de Campeones, en la que el 28 de mayo enfrentará al Real Madrid, en Saint-Denis.



Pero ahora el guajiro y su equipo, el Liverpool, tienen al frente uno de los grandes retos de la temporada: buscar el título de la Premier League, aunque están en situación de desventaja. Los dirigidos por Jürgen Klopp llegan a la última jornada un punto por detrás del Manchester City, el líder del campeonato.



El equipo que dirige Josep Guardiola cerrará como local contra el Aston Villa. Liverpool también jugará en su casa, Anfield Road, contra Wolverhampton. Los dos partidos serán simultáneos, a las 10 a. m., hora de Colombia. El primero se verá por ESPN y el segundo, por ESPN2.

La última oportunidad de Guardiola en la temporada



Pep, que se quedó sin la posibilidad de jugar la final de la Champions, le apunta todo a la Premier para salvar una temporada en la que llegó a estar con 12 puntos de ventaja sobre el único rival que le puede quitar el título.



“Es el más difícil (de ganar). Son muchas semanas, muchos partidos, problemas con las lesiones, buenos y malos momentos... Hay muchas situaciones distintas. El éxito es estar ahí luchando por el título durante los últimos años”, dijo Guardiola en rueda de prensa.

“El Liverpool fue imparable cuando ganaron y nosotros no lo hicimos lo suficientemente bien, pero el resto de años hemos estado ahí. Cuando luchas por la Premier League lo disfrutas en el vestuario. Nuestras vidas son más felices cuando ganamos, y ganar hace que entrenemos mejor y haya un mejor ambiente. No es a un partido único como la FA Cup: se premia la regularidad, el día a día”, agregó Guardiola, dejando la sensación inicial de minimizar los logros de su rival.



Inmediatamente, Pep tuvo que salir a aclarar: “No digo que no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos o ganar 6 o 7. Siempre me ha gustado la Liga de Campeones, es bonita. Estamos cerca”.

Liverpool, entre la ilusión de título y la duda por las lesiones

Liverpool, por su parte, llega con la urgencia de ganar y esperar que el City no lo haga para celebrar un título de liga local después de dos años. En 2020, cuando Liverpool rompió una sequía de 30 años, la gente se quedó con las ganas de celebrar: el fútbol era a puerta cerrada, por la pandemia de covid-19.



“Tenemos muchas razones para celebrar. Creo que hay que celebrar la vida. Sé que hace dos años no tuvimos desfile por las calles, pero ahora estoy feliz de que podamos cumplir lo que prometí en aquel tiempo. No nos puede importar menos lo que otros digan, nosotros decidimos si queremos celebrarlo. El 29 de mayo será un gran día”, aseguró Jürgen Klopp.

La definición del título de la Premier League tiene un ingrediente adicional: el técnico del rival del City, Aston Villa, es Steven Gerrard, ídolo del Liverpool, el tercer jugador con más partidos disputados con esa camiseta (710) y campeón, entre otras cosas, de la Copa Uefa en 2001 y de la Champions en 2005, además de tres Copas de la Liga, dos Copas FA, una Community Shield y una Supercopa de Europa.

El festejo de Luis Díaz por el título en la Copa FA. Foto: Tolga Akmen. Efe

Consultado al respecto, Klopp respondió: “Si yo jugara un partido en el que pudiera ayudar al Borussia Dortmund o al Mainz, lo haría, pero no estoy jugando y Stevie tampoco. ¡Sería mejor si fuera él en lugar de yo! Pero Stevie se tomará el partido al 100 por ciento sin que yo lo tenga que llamar”.



Luis Díaz, muy seguramente, volverá a estar disponible para ser titular hoy, después de haberse quedado en el banco, sin minutos, en el partido que Liverpool le ganó al Southampton el martes (1-2) para mantener vivas las opciones de título. Además, el panorama de los jugadores lesionados supone un problema adicional para el planteamiento de Klopp: están tocados, entre otros, Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Fabinho, piezas claves de su esquema.



“No tengo idea de lo que vamos a hacer este fin de semana. Entiendo lo de los goles con Mohamed Salah, pero no correremos ningún riesgo. Se ve bien y los muchachos han dado pasos adelante. Preferiría que pudieran jugar el fin de semana por razones de ritmo”, aseguró el entrenador alemán.



Cuando Díaz llegó a Inglaterra, Liverpool estaba a 9 puntos del Manchester City. Hoy lo tiene a tiro. ¿Le alcanzará para festejar?



