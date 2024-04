Manchester City y Arsenal ganan y le meten presión al Liverpool

El Manchester United sigue enchufado a la puja por la competición inglesa. A falta de que el Liverpool se enfrente al Sheffield el jueves para completar la jornada, el campeón sólo tiene delante al Arsenal, que ganó su compromiso. Está igualado con el Liverpool. Todo sigue en el aire. Ahora, en un solo punto.

Tres oportunos goles de Phil Foden, el primero al borde del descanso al que llegó con ventaja su equipo, otro a la hora de juego, cuando el Aston Villa amenazaba con otro empate; y uno más después, la sentencia, llevaron al triunfo al Manchester

City, otra vez vencedor en un duelo de la Premier después de dos empates seguidos.

Decae el Aston Villa incapaz de frenar la goleada sufrida en el Etihad y a Phil Foden, el tipo más en forma del cuadro de Guardiola. El cuadro de Unai Emery sigue cuarto pero está a tiro del Tottenham que le puede arrebatar el puesto Champions. Respondió el

Manchester City ante una doble obligación, la de ganar después de dos empates consecutivos ante sus rivales directos por la 'Premier' y la necesidad de vencer a uno de los cinco primeros clasificados.

Gol del Manchester City. Foto:AFP Compartir

Al séptimo intento lo logró. En el Etihad, con Pep Guardiola midiendo el desgaste de sus referentes. Con De Bruyne y Haaland suplentes por el agobio de disputar dos partidos mientras su rival en Champions, el Real Madrid, reserva fuerzas.

Después de romper con el empate sin goles ante el Arsenal una racha histórica de 57 partidos seguidos marcando en el Etihad, no tardó en encontrar premio a su salida imponente. Asfixió al Aston Villa, que cometió pérdidas graves en inicio de jugada, encontró en Doku el factor desequilibrante en el costado derecho y en Grealish las dosis de calidad. La presencia de Haaland en el banquillo dio entrada de inicio a Julián Álvarez, con hambre de gol. Desacertado en el primer acto. Enganchando ya a los dos minutos un zurdazo al lateral de la red tras el excelente pase filtrado de Grealish.

El dominio en campo contrario del City permitió a Rodri soltarse en ataque. Avisó con un zurdazo detenido abajo por Olsen. Y encontró el gol arriba, de diestra, apareciendo por sorpresa a los once minutos para enganchar el pase raso de Doku. Pese a las bajas, hubo espacio para la reacción del Aston Villa de Unai Emery.

Reanimado desde un túnel en mala zona de Foden que casi le cuesta caro al City. Con un aviso anulado por fuera de juego de Duran, tras un remate acrobático al que respondió con una gran intervención Ortega. Encontrando espacios en el mayor punto débil del equipo de Pep Guardiola, el repliegue tras pérdida. Sorprendió con velocidad el Aston Villa, lanzó una pared John Duran con Rogers, se aprovechó de la lentitud de Rubén Dias y definió raso cruzado con calidad. Imposible para Ortega.

Sin embargo, el golpe no descentró al City. Volcó su juego a la zona de Doku y mereció el premio antes del descanso. Grealish la enganchó con doble bote pero el vuelo de Olsen impidió el tanto. Julián Álvarez no afinó en el remate y fue Foden el que, con una falta en la que se abrió la barrera, permitió a su equipo marcharse al vestuario mandando. Incluso con una ventaja que pudo ser mayor si Olsen no hubiese sacado arriba el testarazo a placer de Julián.

Después se desató el City. Intentó rehacerse del mazazo y puso a prueba a Stefan Ortega que salió al paso de un disparo de Douglas Luiz al inicio de la segunda parte y de un cabezazo del francés Clement Lenglet. Irrumpió Foden para frenar la insurrección de los villanos. Primero, desde la media luna, tiró raso, de primeras, un pase de Rodri que realizó una estupenda jugada. Después, en el setenta, sentenció el choque al culminar un robo de balón gracias a la presión y volver a batir a Olsen tras recibir el balón de Julián Álvarez.

Arsenal, puntero

Arsenal, con varias rotaciones en el once inicial, venció sin demasiado esfuerzo al modesto Luton (2-0), este miércoles en Londres, para instalarse al frente de la Premier League a la espera del partido del anterior líder, el Liverpool, el jueves ante el Sheffield United.

El entrenador Mikel Arteta dio descanso de inicio a Jorginho, Declan Rice y Gabriel Jesus, sin perder por ello solidez defensiva ni eficacia ofensiva, ante un recién ascendido que ocupa posición de descenso.

Gol del Arsenal. Foto:EFE Compartir

Los 'Gunners' se alzan al primer puesto con 68 puntos, uno más que el Liverpool, que recibirá el jueves al colista, pero tiene asegurado dormir líder este miércoles haga lo que haga el Manchester City ante el Aston Villa, aún en juego.

El conjunto londinense puede mirar con optimismo a sus cuatro próximos compromisos cruciales, ante Brighton y Aston Villa en la Premier League, y al doble duelo contra el Bayern de Múnich en la ida y vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones. En el Emirates este miércoles, el Arsenal presentó un once distinto al habitual de Arteta, por dar descanso a sus jugadores, o por la baja de Bukayo Saka.

Uno de los beneficiados por la rotación fue Emile Smith Rowe, en una de sus raras inclusiones en el once inicial. El volante inglés de 23 años, ovacionado al ser sustituido en el minuto 85, estuvo implicado en los dos goles: primero presionando y recuperando un balón que acabaría enviando a la red el capitán noruego Martin Odegaard (24), y después con un centro hacia Nelson que desvió a su propio arco Daiki Hashioka (44).

DEPORTES, EFE Y AFP

