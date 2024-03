Manchester City y Arsenal empataron: Liverpool es líder de la Liga Premier

Arsenal es el UNICO equipo que no ha perdido NINGUN partido contra el Big Six en lo que va está temporada por Premier League.



➖ 0-0 vs Man City

✅ 3-1 vs Liverpool

➖ 1-1 vs Liverpool

➖ 2-2 vs Chelsea

✅ 1-0 vs Man City

➖ 2-2 vs Tottenham

✅ 3-1 vs Man United pic.twitter.com/CaFSuEKUx4