El Manchester City, vigente campeón de la Premier League, arrancará la temporada el domingo contra el West Ham, un rival duro que terminó en la 7ª posición la pasada temporada.

Los hombres de Pep Guardiola buscarán empezar el campeonato con buen pie y dejar atrás lo antes posible la derrota en la Community Shield contra el Liverpool (3-1) del pasado sábado. Todas las miradas pendientes de este estreno estarán puestas en el último gran fichaje de los 'sky blues', el goleador noruego Erling Haaland.



'Soy un jugador con hambre de goles'

Haaland celebra su primer gol con el City. Foto: AFP

Fuera de su "zona de confort" de Dortmund y una semana después de su primer partido oficial con la camiseta del Manchester City (derrota 3-1 ante el Liverpool), Erling Haaland transmitió tranquilidad en las horas previas a su debut en Premier League, en una entrevista a 'Sky Sports'.



"Uno de los principios del juego, es salir de tu zona de confort, como lo he hecho siempre y como me gusta hacer porque así es como nos desarrollamos también en el ámbito humano", declaró.



El precio de su traspaso (51 millones de libras, 62 millones de dólares) no supondrá un verdadero peso, pues otros equipos como el Tottenham, que desembolsó 60 millones de libras (73 millones de dólares) en el brasileño Richarlison. El verdadero peso sobre los hombros del noruego de 22 años, será paradójicamente el número de goles anotados en el Borussia Dortmund en las últimas tres temporadas: 86 tantos en 89 partidos.



¿Será capaz de mantener el mismo nivel de efectividad en el campeonato más disputado del mundo y en los más altos niveles de la Liga de Campeones? Esa pregunta es la que llevó al noruego a cruzar el canal de la Mancha. A pesar de su juventud, Haaland ya ha jugado en tres países anteriormente: Bryne y Molde en el campeonato noruego, Salzburgo en Austria y el Borussia Dortmund en Alemania.



"Soy un jugador con hambre de goles, que da el 100%, que quiere ganar todos los partidos. Son cosas simples, pero importantes", añadió.



"Será duro, pero todo forma parte del encanto de la Premier League, que es el campeonato más seguido en el mundo", concluyó.

Hora y TV

El partido entre el Manchester City y el West Ham se verá en la pantalla de ESPN, a partir de las 10:30 a.m.

AFP