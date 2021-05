¡Agéndese! Por acá puede ver Manchester City vs. PSG

Con la mirada puesta en el horizonte de la historia, el Manchester City persigue su primera final de la Liga de Campeones con la ventaja del 1-2 logrado en el Parque de los Príncipes, contra un París Saint-Germain que se obstina con fe en la remontada como receta para lograr su segunda final consecutiva.

Los dos clubes que representan mejor que nadie el poder de los petrodólares estatales del golfo Pérsico en el fútbol de alto nivel miden sus fuerzas.



El City no pudo celebrar el domingo el título de la Premier League y tendrá que esperar mínimo una semana más para llevarse su séptima liga inglesa.



Este trofeo, el segundo de la temporada, no hubiera alejado el foco de lo verdaderamente importante para los dirigidos por Pep Guardiola: la Liga de Campeones es su objetivo principal.



El partido lo puede ver este martes por Espn y Espn 2, a las 2 de la tarde.



