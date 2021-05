City y PSG, a todo o nada por la final de la Liga de Campeones

Con la mirada puesta en el horizonte de la historia, el Manchester City persigue su primera final de la Liga de Campeones con la ventaja del 1-2 logrado en el Parque de los Príncipes, contra un París Saint-Germain que se obstina con fe en la remontada como receta para lograr su segunda final consecutiva.



Los dos clubes que representan mejor que nadie el poder de los petrodólares estatales del golfo Pérsico en el fútbol de alto nivel miden sus fuerzas.



El City no pudo celebrar el domingo el título de la Premier League y tendrá que esperar mínimo una semana más para llevarse su séptima liga inglesa.



Este trofeo, el segundo de la temporada, no hubiera alejado el foco de lo verdaderamente importante para los dirigidos por Pep Guardiola: la Liga de Campeones es su objetivo principal.

El City tendrá un partido de control tras el 1-2 de la ida. Un encuentro para demostrar por qué estuvieron más de 700 minutos imbatidos en Europa y por qué son el equipo menos goleado de la Premier. Su once titular no debería variar al que derrotó ya al PSG.



Mbappé, ¿sí o no?

La plantilla y el cuerpo técnico del PSG se han obstinado en los últimos días en insuflarse la fe de que la remontada es posible, desde el técnico argentino, Mauricio Pochettino, hasta todos los integrantes de la plantilla.



La incógnita para la prensa y la afición reside en su estelar delantero Kylian Mbappé, que sufrió una contractura el pasado sábado, pero se cree que estará en el partido. El campeón del mundo se entrenó en el gimnasio en la última sesión, pero hay pocas dudas de que estará en el duelo más importante de la temporada para el PSG.Él es su máximo goleador.



El PSG, además, confía en su buen rendimiento de visitante para remontar la serie. Una opción en la que el mismísimo Neymar confía: “Cada parisiense debe creerlo y ser el primer guerrero que irá al combate por el bien del equipo”.



