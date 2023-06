Historia contra presupuesto, Inglaterra contra Italia y Guardiola contra su eterna obligación. Manchester City e Inter de Milán se medirán esta tarde en Estambul (2 p. m., con TV de ESPN) en una final inédita de la Liga de Campeones de Europa, en la que los ingleses tienen un favoritismo extremo y los italianos aparecen para ser quizás los villanos que dañen una fiesta que parece reservada para el City.

“Por historia nos ganan”, sopesó Guardiola, pues su rival es tres veces campeón del torneo, pero advirtió también: “La historia no juega”.

La que puede ser una de las finales más decantadas a priori de las últimas dos décadas es el último obstáculo de un City que ha ganado Premier League y FA Cup y opta por convertirse en el segundo inglés en conquistar la triple corona en la misma temporada.

Uno de los festejos de gol de Manchester City. Foto: EFE

Esta responsabilidad puede pesar en las piernas de los jugadores del City, en el que no hay ningún ganador de Champions, pero esa inexperiencia la cubre el talento y la calidad pura de los Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Jack Grealish e Ilkay Gundogan.



Es el partido que define un proyecto que arrancó en 2008 con la compra de Emiratos Árabes Unidos y que culmina en la misma temporada que el club ha sido acusado por la Premier de 115 irregularidades financieras, factor que no se puede pasar por alto en los éxitos del Manchester City, siempre bajo la sombra del dopaje financiero.



A diferencia de 2021, cuando prescindió del pivote defensivo y lo pagó caro contra el Chelsea, esta vez Pep Guardiola no hará experimentos. Confiará en el esquema de tres defensas en ataque con John Stones como centrocampista adicional cuando tengan la pelota y en dos extremos con tendencia a ir para dentro, como Grealish y Silva. Estos estarán escoltados en el centro del campo por Gundogan y Rodri, con De Bruyne como enganche, con Haaland como faro de gol.

El Inter: ¿convidado de piedra?

Trece años después de su última final de Champions, aquella que ganó con José Mourinho como DT en 2010, año de su mítico triplete, el Inter de Milán vuelve a soñar con tocar el cielo. Al Inter no le preocupa no ser favorito. Es más, se siente cómodo cuando nadie apuesta por él. Es una manera de jugar con menos presión, aunque para hacer tambalear hoy al City tendrá que ser impecable en todo, empezando por la defensa: si sostiene el cero en su arco, aumentarán las posibilidades de victoria del Inter dirigido por Simone Inzaghi, que ha ganado siete de las ocho finales que ha disputado en su carrera.

Inter de Milán Foto: Roberto Bregani. Efe



Formará con su once tipo, el 3-5-2, aunque no se confirmó si jugarán Brozovic o Mkhitaryan, ya recuperado de su lesión. Barella y Calhanoglu intentarán encontrar la profundidad de Dimarco y Dumfries en las bandas, y a Lautaro Martínez, el eje del ataque.



Con Efe

