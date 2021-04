En la agonía, Manchester City venció al Borussia Dortmund 

Manchetser City venció 2-1 al Borussia Dortmund, en el final del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Kevin de Bruyne aprovechó un error de la defensa alemana para poner a ganar al elenco inglés, al minuto 19 de la primera parte.



El City tuvo más opciones, pero se erraron, mientras que el visitante trató de arrimarse al arco contrario, pero parecía más que estaba tranquilo con irse perdedor por una mínima diferencia.



Esta vez Erling Haaland no brilló tanto como en otras ocasiones, más buen ayudó a que el marcador no fuera más alto marcando la salida de los defensas.



Y cuando el triunfo del local estaba casi asegurado, llegó el empate por intermedio de Marcos Reus, quien a seis minutos del final logró la igualdad, tal vez mucho para lo que propuso su escuadra en el campo.



Pero el juego no estaba definido, porque en el minuto final Phil Foden marcó el 2-1, que le dio tranquilidad al elenco de Pep Guardiola.



