Manchester City recibe a Leicester con la obligación de ganar

Este martes a las 2:00 p.m. el Manchester City recibe al Lleicester en la fecha 37 de la Liga Premier. El equipo de Pep Guardiola necesita un triunfo si quiere seguir en la lucha por la Liga premier.

El partido será transmitido en Colombia en vivo y en directo vía DirecTV Sports a las 2:00 p.m. en los canales 610 - 619.

El Leicester está actualmente de noveno en la tabla y buscando puntos para subir, mientras que el City está de segundo a solo dos puntos del Liverpool.

Al respecto, Guardiola afirmó que el Liverpool es uno de los mejores equipos que ha enfrentado en su carrera como técnico.

"En mi carrera como técnico, he jugado contra equipos increíbles", dijo Guardiola a The Telegraph. "Hay dos (equipos) que fueron 'Wow': uno es el Barcelona de Luis Enrique, con Neymar, (Lionel) Messi y (Luis) Suárez en la delantera. El otro es este Liverpool. Creo que son los dos mejores equipos que he enfrentado como entrenador".

El City lleva 20 jornadas sin perder. El último partido en el que cayó fue el 29 de enero ante el Newcastle por 2-1.

En el Etihad Stadium, Guardiola sacará al tridente Sterling, Agüero y Sané. Mientras que Brendan Rodgers, director técnico del City, dispondrá a sus figuras Kasper Schmeichel al arco, Harry Maguire en la defensa y Jamie Vardy en el ataque buscando alcanzar los tres puntos.

Alineaciones posibles

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, David Silva; Raheem Sterling, Sergio Agüero y Leroy Sané.



Leicester: Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Jonny Evans, Harry Maguire, Ben Chilwell; Marc Albrighton, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Hamza Choudhury, James Maddison; y Jamie Vardy.

REDACCIÓN DEPORTES

Con información de EFE