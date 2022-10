Este martes 25 de octubre, el Manchester City anunció que las jugadoras del equipo dejarán de utilizar pantalonetas blancas a partir de la próxima temporada. Esta decisión se tomó porque las futbolistas señalaron que esto era problemático cuando les llegaba la menstruación.

"Como resultado de los comentarios realizados por las jugadoras y con el tema subyacente de las mujeres que no desean vestir pantalones blancos cuando tienen sus reglas, hemos decidido cambiar las equipaciones a disposición de nuestras jugadoras", escribieron el City y la marca que las viste Puma.



(No deje de leer: Chelsea derrota al Salzburgo y está en octavos de la Liga de Campeones).



Además, añadieron: "A partir de la temporada 2023-24, no ofreceremos más pantalones cortos blancos a nuestras deportistas", esto con el fin de que las jugadoras se sientan cómodas y puedan dar su mejor nivel.

Este hecho se hizo evidente desde que la delantera de la selección inglesa, Beth Mead, habló sobre las equipaciones de las ‘leonas’, durante la Eurocopa-2022. Meas explicó que desde comienzos de julio de este año esta cuestión fue tratada por los representantes de Nike, el proveedor de los uniformes de las futbolistas.



"Espero que lo cambien", dijo. "Es muy bonito tener un traje blanco, pero a veces no es práctico cuando estamos en ese período del mes".



(Le puede interesar: Dávinson Sánchez: exfigura de Tottenham lo volvió 'ropa de trabajo').



Antes del City, los equipos West Bromwich Albion y Stoke City ya habían anunciado que ahora en adelante sus jugadoras utilizaran pantalonetas de color azul marino y rojo.

