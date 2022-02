Un escándalo se desató en el Manchester City. Acusan a Jack Grealish, jugador de la selección inglesa, de haber intentado ingresar a un bar en estado de ebriedad.





En un video compartido en TikTok, se ve al futbolista junto a algunos compañeros de equipo como Kyle Walker y Riyad Mahrez, cerca a una bodega de cerveza bávara en el centro de la ciudad de Manchester.



El futbolista, que le costó 100 millones de libras esterlinas al City, es sostenido por algunas personas.



“Hombre como Jacky, demasiado ebrio para entrar”, redactó el autor del video antes de subirlo.



“Jack quebró, no puede entrar, míralo, Jack quebró", se escucha en unos gritos.

Posición del City

El City explicó que el video fue gravado en la noche del domingo y que los jugadores tenían día libre el lunes, antes de regresar a los entrenamientos este martes con miras al partido de la Premier League del miércoles por la noche contra Brentford.



"Estoy tan molesto porque no me invitaron. No me gusta, espero que la próxima vez me inviten a cenar”, bromeó Pep Guardila.



“El video no muestra exactamente lo que sucedió. Cenar juntos, sobrios, disfrutando con sus compañeros. Los jugadores conocen el riesgo cuando salen debido a las redes sociales, pero todos ellos: Riyad, Kyle, Ally (Marland, utilero) y Jack estuvieron perfecto. Pero los multaré porque no me invitaron”, dijo.



