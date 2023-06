Manchester City derrotó 2-1 al Manchester United en la final de la FA Cup, gracias a dos golazos del alemán de origen turco, Ilkay Gundogan.

Golazos del Manchester City campeón

Manchester City Foto: AFP

El primer gol de Ilkay Gundogan, a los trece segundos, es el más rápido en la historia de las finales de la FA Cup.



El alemán, nada más comenzar el partido, hizo el 1-0 con una volea desde la frontal del área que puso en la escuadra.



El tanto de Gundogan es el más rápido de la historia de las finales de la competición, por delante del que hizo el delantero del Everton Louis Saha en la final de 2009 contra el Chelsea.



El segundo tanto de Gundogan llegó al minuto 51, tras pase de Kevin De Bruyne.



"No necesito esta clase de días para apreciar y sentir lo especial que es este club", dijo Gundogan después de dar la séptima FA Cup de su historia al City.



"Ya lo sé y es por eso que llevo aquí siete años", dijo.



Sobre su futuro, Gundogan no despejó ninguna incógnita, al tener la final de la Champions League a tan solo una semana de distancia. "No he decidido nada, ya veremos qué ocurre", aseguró el alemán en la cadena británica 'BBC'.

¿OTRO GOLAZO DE GUNDOGAN? ¡¡OTRO GOLAZO DE GUNDOGAN!! El alemán la agarró con clase en el ST y marcó el 2-1 vs. Manchester United en un Wembley colmado.



El City mira a la Champions

Estadísticas de Sofascore. Foto: SOFASCORE

Con este título, el equipo de Pep Guardiola se acerca más al triplete, pues ya había ganado la Premier. Ahora, tan solo le queda la Champions League, su más preciada lucha.

DEPORTES

*Con EFE