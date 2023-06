El español Rodrigo Hernández, autor del gol que coronó campeón de la Champions al Manchester City, aseguró que jugó "como una mierda", pero que se dijo a sí mismo que tenía que superarlo y así llegó el gol del triunfo.

"Esto es un sueño hecho realidad", dijo Rodri en los micrófonos de BT Sport. "Todos los merecen, los jugadores, los aficionados que llevan esperando por esto tantos años. Y solo he estado cuatro, pero lo merecemos. El año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando llegas siempre a estas rondas, semifinales, final, al final Dios te da esta oportunidad".

"Nos hemos enfrentado a un gran equipo, se merecen su crédito, pero mi equipo ha dado todo. He jugado como una mierda, pero me he dicho que tenía que superar la situación y he marcado el gol. Es increíble", añadió el centrocampista español.



"Las finales son así, hay muchos nervios, no esperábamos otra cosa. Para muchos de mis compañeros era su primera final, pero hemos competido como animales. Hemos hecho historia, pero lo bueno es que queremos más. Ahora hay que disfrutar, porque estos momentos no vuelven a pasar", concluyó.

Manchester City Vs. Inter. En acción, Rodri Foto: Franck Fife. AFP



Rodrigo Hernández marcó este sábado el gol más importante de la historia del Manchester City. Muy pocos se le acercan, quizás solo el de Paul Dickov en mayo de 1999 que supuso el ascenso a Segunda división y que desencadenó que años después Emiratos Árabes Unidos pusiera su mirada en este club y decidiera regarlo de millones.



Su disparo transforma la historia del club, les entrega el segundo trofeo de sus vitrinas, junto a la Recopa de Europa de 1970, y completa un proyecto que comenzó hace quince años, cuando el fondo de inversión de Abu Dabi se decantó por este equipo del norte de Inglaterra en 2008 para aclarar su imagen.



Once años después de esa compra, llegó Rodrigo Hernández al Manchester City, con la tarea de aprender de Fernandinho y recoger su testigo cuando este se fuera. El español, tras un brillante paso por el Villarreal y un fugaz año en el Atlético, convivió con el brasileño durante tres años y fue poco a poco ganándole la partida como le pivote preferido de Guardiola.

Rodri celebra el gol del triunfo del Manchester City. Foto: Franck Fife. AFP



La transición fue perfecta, con un solo bache, la final de la Champions en 2021, cuando Guardiola, en un ataque de entrenador, prescindió de los dos para medirse al Chelsea. El error fue fatal. Rodri no jugó ni un minuto en aquella final y el City perdió.



Guardiola no volvió a errar. El madrileño ha sido titular en todos los partidos de esta Champions, excepto en la victoria 5-0 contra el Copenhague en fase de grupos, y el City no ha conocido la derrota en Europa.



Hace una semana, tras conquistar la FA Cup en Wembley, Rodri, con la medalla a buen recaudo en la mochila, aseguraba que el de esta noche era el partido más importante de su carrera deportiva y recordaba las palabras de Guardiola: "Para ser grande, grande, tienes que ganar en Europa".



Su gol representa todo eso y le confirma, a los ojos de todo el mundo, como el mejor pivote de España, aunque luego en los Mundiales juegue de central.



