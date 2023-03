Prácticamente inédito en los últimos planes de Pep Guardiola hasta este fin de semana, Phil Foden alargó su semana grande ante el Bristol, víctima de la insistencia del jugador del Manchester City, que con un doblete del internacional inglés y con un tanto de Kevin De Bruyne se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

En la última jornada de la Premier League, Foden resucitó. Firmó un gran partido ante el Bournemouth que coronó con un tanto y una asistencia a Erling Haaland. Pedía a gritos más protagonismo después de encadenar cuatro suplencias en los anteriores cinco partidos oficiales de su equipo.



Su gran actuación ante el Bournemouth, y en una competición donde caben más suplentes, Guardiola apostó de nuevo por Foden, que respondió otra vez con otra gran actuación que podría generar debate de cara a posibles titularidades de Foden en compromisos de mayor enjundia. Su víctima fue un equipo que deambula por la mitad de la tabla de la Championship (Segunda División).

Foden lidera la victoria

El partido era para el Bristol City el más importante de todo el curso. El duelo ante el City rememoraba tiempos mejores para el club del sudoeste de Inglaterra, que se enfrentó por última vez en Primera División al equipo de Pep Guardiola en la temporada 1979/80 con un gol de un tal Michael Robinson. Ahora tenía la oportunidad de alcanzar los cuartos de final de la Copa de Inglaterra y seguir su camino hacia una final que sólo ha catado en una ocasión, en 1909, cuando perdió 1-0 frente al Manchester United.



Más de un siglo después, los hombres de Nigel Pearson, el arquitecto de la Premier League que ganó el Leicester, se enfrentaron a un reto descomunal. Pero la historia son solo recuerdos, buenos o malos, y el Manchester City devolvió con rapidez a la realidad al Bristol City, que nada más saltar al terreno de juego se encontró con un zapatazo de Kalvin Phillips que se estrelló en el larguero de la portería defendida por Max O'Leary. Así marcó territorio el equipo de Guardiola.



Sin arrugarse pese al ambientazo del Ashton Gate Stadium, lleno hasta la bandera para ver una gesta de sus jugadores. El City, con una mezcla de titulares y suplentes, no quería problemas. Deseaba finiquitar el choque cuanto antes y fue Foden quien se encargo de abrir el camino para sus compañeros. Foden estuvo acompañado en el once por Julián Álvarez, otro nombre que busca reivindicarse para gozar de más minutos. Ya los tuvo y con éxito, ante el Bournemouth, pero en esta ocasión no estuvo tan acertado. Foden acaparó todos los focos y además desde muy pronto, porque a los siete minutos encarriló el duelo tras culminar una gran pared entre De Bruyne y Riyad Mahrez que terminó con la asistencia del segundo para el internacional inglés.



El Bristol apenas se acercó a las inmediaciones de Stefan Ortega, que vivió el primer acto con bastante tranquilidad mientras Foden, eléctrico, insistía una y otra vez para provocar el segundo tanto del City, que hasta que restaba media hora para el final rozó hasta en tres ocasiones Julián Álvarez. Por centímetros, el argentino no dio continuidad al tanto de Foden, que tuvo que aparecer de nuevo para acabar con cualquier atisbo de sorpresa del Bristol. A falta de un cuarto de hora, cuando el City dominaba por completo la posesión, no falló dentro del área y cerró definitivamente un marcador que al final completó De Bruyne con un gol desde fuera del área.



EFE

