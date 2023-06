Las finales se ganan: el pragmatismo del Manchester City (Meluk Le Cuenta)

Cuando toca, toca. Así de sencillo. Manchester City tenía una cita con la historia y la cumplió. Si algo le hacía falta a este equipo para agigantar su leyenda, era tener el pulso firme, la cabeza fría y el corazón de hielo para agarrar por las orejas y levantar la Liga de Campeones.



(El anterior Meluk Le Cuenta: La Selección sub-20 eliminada, en plata blanca…).

Manchester City tuvo la jerarquía para ganar, por fin, la Liga de Campeones

Facebook Twitter Linkedin

Manchester City Foto: EFE

Esta vez, Manchester City tuvo la jerarquía para por fin ganarla incluso renunciado a sus más preciados valores, modos y estilo de juego. Porque cuando toca, pues toca.



Ya había perdido una final contra el Chelsea y esa vez jugó más lindo. Ya había perdido una semifinal increíble el año pasado contra el Real Madrid y por eso no permitió que, como al perro, le hicieran la misma operación dos veces.



Este Manchester City que ganó el sábado 1-0 al valiente Inter de Milán es quizás el equipo de Guardiola menos parecido a lo que juega Guardiola en su historia: firmó su nombre en el trofeo con martillo y cincel industrial y no con la exquisita y elegante pluma shakesperiana con la que se presumía que lo haría. Sin embargo, lo que tenía que pasar, pasó. El favorito ganó, aunque no a su estilo.



Por eso, muchos dicen que la final fue mala, pues desde el prejuicio esperaban un City que aplastara, como despachurró al Real Madrid. Pero fue un juego muy interesante y tenso, pues el Inter no fue menor. City pateó 3 veces. Inter pateó 3 veces. En un muy delgado filo al precipicio se jugó un partido como en el parque: al que haga el gol gana. Es fútbol.



El Manchester City superó el durísimo desafío del Inter y levantó la pesada y gigante presión sobre sus hombros. Ese es, precisamente, el gran mérito del nuevo campeón: cuando le tocaba ganar, lo hizo así esta vez su portero Ederson y su zaguero Dias fueron los héroes de la sufrida victoria. Venció a sus sombras e impuso su favoritismo. Compitió y ganó. ¡Eso es todo!



Una frase que nunca nadie ha dicho por su impresionante carga de verdad: las finales no se juegan, ¡se ganan! Punto y aparte. Es la lección que repitieron Guardiola y su City.



(Puede leer: Uruguay, nuevo campeón del Mundial Sub-20 tras derrotar a Italia en la final).

Vieja y conocida lección que por acá tienen que aprender...

Facebook Twitter Linkedin

Boyacá Chicó vs. Millonarios Foto: Millonarios FC

En un nivel bien distinto y en otro contexto muy menor –¡me pongo hasta colorado por mencionarlo a renglón seguido!– en la Liga nuestra de cada día, Millonarios, por ejemplo, anoche hizo otro Millonarios: necesitaba empatar, ganaba 0-1 y perdió 2-1 contra Chicó en su primer match point para clasificar a la final. Compitió mal y resucitó a sus fantasmas de derrotas de los últimos 10 campeonatos. Sombras y más sombras...



Hace un par de semanas escribí aquí mismo que hay que saber competir y que eso es hacer lo que piden los momentos puntuales de cada partido para ganar, y que para hacer eso hay que tener la madurez y la capacidad de tomar y ejecutar la decisión correcta en el momento correcto y sin permitirse el error desde el técnico hasta el aguatero, pasando por el portero o el zaguero central, como le tocó al Manchester City el sábado pasado.



Así cerró una temporada maravillosa de gran fútbol de fantasía, en la que puso la joya más preciada de su primera triple corona, la Champions, de manera pragmática, en contravía de sí mismo, sin pena para meter la falta, manotear en la raya técnica o reventar la pelota que Ederson rebotó sobre la línea.



El City marca una época porque, además y por fin, ya ganó la Liga de Campeones cuando le tocaba y porque le tocaba. Era ganar y ganó.

​

Esa es una vieja y conocida lección que por acá tienen que aprender...

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@MelukLeCuenta

Más noticias

Boyacá Chicó le ganó a Millonarios: vea los goles del partido clave para ir a la final

James Rodríguez paralizó centro comercial en Bogotá: el video de la locura por el '10'