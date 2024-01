Mamá de Mbappé reveló ultimátum a su hijo: 'No hago nada por menos del 30 por ciento'

"No hay ningún acuerdo sobre el futuro de Kylian (Mbappé), entre otras cosas porque no hay negociaciones iniciadas sobre ese asunto", indicó este lunes el entorno del delantero del PSG a RMC Sport.

De esta forma, el jugador sale al paso de las diferentes informaciones publicadas sobre la intención futura del futbolista que parece que se está dirimiendo entre una renovación con su club actual, el Real Madrid y el Liverpool.



El nuevo capítulo

El propio Mbappé, de 25 años, que desde el pasado día uno es libre para negociar con cualquier club, ya que solo le quedan seis meses de contrato, aseguró la semana pasada, tras levantar la Supercopa de Francia contra el Toulouse, que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. Pero los medios continúan alimentando los rumores.



L'Équipe publicó que la decisión se tomaría de forma rápida, lo que parecía alimentar las esperanzas de una renovación con el PSG. La prensa española sostiene que el Real Madrid le ha fijado un ultimátum para que muestre si quiere firmar por el club de la capital española.



Pero el británico Times indicaba este domingo que el jugador no se siente presionado y que quiere explorar todas las opciones, incluida la de recalar en el Liverpool.

Su mamá...

Layza Lamari es la mamá de Mbappé y reveló cómo comenzó 'Inspired by KM', una asociación a la que irán una buena parte de los ingresos del jugador del PSG.



"Le dije: '¡Yo no hago nada por debajo del 30%! Me jubilaré y haré lo que hace todo el mundo: me iré de vacaciones a las Maldivas, ¡pero no trabajaré para ti!'", dijo Fayza, según una información deLe Parisien, en un fragmento que se ha hecho público del programa 'Envoyé Spécial', que se emitirá en France 2 el próximo jueves, 18 de enero.



Y agregó: ""Al principio, le dije que sería al 50%. ¡Pero lo hablamos y quedó en 30!".



"Todo es por una buena causa. En 'IBKM' se ofrecen actividades diversas y variadas para los niños: cursos de idiomas, salidas culturales y deportivas, clases magistrales, estancias... Y todas, por supuesto, están supervisadas por profesionales", sentenció Marca de España.

