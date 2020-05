Ahora es la mamá de la expareja de Villa, quien da su crudo testimonio

Luego de que Sebastian Villa presentara unos videos como parte de su defensa ante las autoridades por el caso de supuesta violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. El diario argentino ‘Olé' publicó ahora las declaraciones de Gloria Patricia Meneses, mamá de Daniela, quien ratificó las acusaciones de su hija y dio dramáticos nuevos detalles.

"Fue una relación tormentosa, fuerte. (Daniela) Siempre fue una mujer de querer formar familia y de querer luchar por un hogar. Ella mucho no nos contaba, pero desafortunadamente cuando hay una persona con un carácter tan fuerte, de cambiar tanto ese carácter como el de Sebas, era muy fuerte, muy horrible. Uno como mamá nota lo que pasa, pero no pensé que fuera tan grave", afirmó Meneses.



Aseguró que su hija era humillada y maltratada por el futbolista, y reiteró que debido a los golpes, su hija tuvo que abortar: "Sabíamos que cuando Villa humillaba a mi hija y la echaba, ella se venía. Los pasajes los compraban los empresarios, no mi hija. Ella jamás le manejó las cuentas. Somos una familia bien, nunca hubo maltratos, mi esposo nunca me pegó. ¿Pero quién volvía a aparecer, a rogar, a suplicar, a hacer de todo? Era él...Hace un año perdieron un bebé porque ella tuvo un aborto espontáneo. Él la llevó a urgencias, la llevó a la clínica, me llamó para contarme: ella estaba de mes y medio, iba para dos meses, fue un aborto espontáneo... Nos pusimos muy tristes porque querían tener a su hijo".



Además, contó que desde febrero la relación ya había terminado. "En febrero ellos terminaron. Se los juro. Mi hija había terminado con Villa, no quería seguir con él, había traídos sus pocas ropas que tenía allá. Se vino y no quería nada con él. Yo me ponía a ver los partidos de Boca porque le tenía aprecio y eso le hacía daño a ella. Se encerraba en su habitación. A mediados de mayo apareció otra vez él, rogando, suplicando que había cambiado, que era diferente todo, que quería a su mujer, que quería a su señora con él. La misma historia... Una locura", afirmó.

Finalmente, contó las razones que llevaron a que hija tomara la decisión de hacer pública la denuncia: "Les tocó la cuarentena juntos. Al principio nos mandaban videos cuando estaban contentos, haciendo ejercicios. Daniela cumplió años el 21 de marzo, hicimos una videollamada con la familia, él con sus amigos, le cantamos el cumpleaños. Pero ellos venían mal y en el encierro pasan demasiadas cosas. El 27 de abril, Villa llamó a mi esposo, le contó lo que estaba pasando. Lo llamé a él (Sebastián), no me contestó, luego me devolvió la llamada y era una locura, los gritos... ‘Doña Patricia, no quiero vivir con Daniela'. Y ella le decía que le contara la verdad de lo que estaba sucediendo, el maltrato, cómo la estaba humillando, ultrajando, amenazando... ‘Nos agarramos los dos' me dijo Sebastián. ‘Ella va a dañar mi carrera', repetía él".



"Lo que pasó después fue muy triste, muy desesperante. Sebastián le dijo a ella que se iba a venir a Colombia con un pasaje que valía muchos dólares. Daniela le pidió que le consiguiera el de ella y él le contestó que ella no valía esa plata. Ese desespero fue el detonante para enviar todo a las redes sociales. Ese fue el detonante. No le dio ese pasaje, la siguió humillando y le dijo que no valía los cinco mil dólares que valía ese pasaje.Entonces fue cuando pasó esta situación".



Por ahora, el caso sigue en los tribunales argentjnos y el jugador está en espera de las decisiones de la justicia y de su club, Boca Juniors.



EDACCIÓN FUTBOLRED