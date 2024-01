Dani Alves suma otro problema: su mamá es demandada por la víctima de abuso sexual

Lucía Alves, madre del jugador Daniel Alves, que permanece en prisión desde el 20 de enero de 2023 por un presunto delito de abuso sexual, compartió en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra imágenes de la presunta víctima de su hijo, de quien revela su identidad y ofrece datos personales acusándola de querer fama y dinero.



"Quien confía en Dios ya no pierde la batalla", se puede leer en la publicación de la madre de Dani Alves junto con el video grabado por una abogada brasileña, en el que aparece la joven bailando y celebrando su cumpleaños.

Dani Alves Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

No solo se hicieron públicas en las redes sociales de la mujer, el famoso video también se hizo viral en una página web de Brasil y en varios medios de comunicación, que revelaron las imágenes inéditas.



Por esta razón, a la mamá de Dani Alves le va a caer un grave problema, fue demandada por la presunta víctima de abuso sexual que considera que ha desvelado datos íntimos e imágenes prohibidas para el público.



De acuerdo con la información revelada en España, el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona le había prohibido a las partes revelar cualquier imagen de la mujer. Prohibición que se saltó Lucía Alves, por lo que se va a exponer a un procedimiento judicial por el delito de revelación de secretos.

Poco a poco salen a la luz más detalles sobre el caso de Dani Alves Foto: Instagram

Desde el entorno del jugador reclaman que se usaron imágenes que no han sido usadas por los abogados en el juicio. "Se trata de un video editado con música y apreciaciones en portugués reclamando la inocencia del jugador", explicó el diario Sport de España.



"Las imágenes del video se han extraído de las redes sociales de la víctima y de su entorno. En ellas se hace un repaso de la actividad de ocio de la mujer y se intenta criminalizar su vida personal, en una táctica a la desesperada de la familia de Alves a un mes de iniciarse el juicio en la Audiencia de Barcelona", dijo el medio citado.



El problema podría ser mayor porque la víctima alega que son imágenes de hace varios años, cuando ella todavía era una menor de edad. De hecho, los medios de España tienen conocimiento de las imágenes y en su poder está el video, pero no lo han publicado por la prohibición judicial.

El deportista tiene 39 años. Foto: Instagram: @danialves

"En los documentos gráficos que ha mostrado la madre de Alves y que previamente había compartido la abogada Graciele Queiroz, se observan no solo acciones del día a día de la joven, sino que saca a la luz su nombre y apellidos, en un movimiento de lo más controvertido, que podría acarrear consecuencias penales para Lucía y la mencionada letrada, según algunos expertos, debido a que supone acabar con el derecho al anonimato de una víctima de un delito sexual", dice el diario Marca de España.



Y agrega: "Tal y como se hacen eco diversos medios, la publicación de Lucía ha sido denunciada en redes sociales por varios usuarios, que no han dudado en señalar a la madre de Alves y la abogada por su cometer un acto así cuando tan solo faltan unas semanas para que el brasileño se enfrente a una severa condena que le mantendría en la cárcel durante varios años".



"Lo que está claro es que la difusión de estas imágenes va en contra de lo ordenado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, que dejó claro a las partes que no se debería filtrar ningún dato que pudiera identificar a la mujer. Los vídeos son una vulneración de esta decisión judicial y del estatuto de la víctima", sentenció el diario Sport.

Dani Alves. Foto: Instagram Dani Alves, iStock

¿Cómo va el juicio contra Dani Alves?

La Fiscalía de Barcelona pide para el exjugador del Barcelona nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.00 euros para la afectada, mientras que la presunta víctima eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal español por un delito de este tipo.



El juicio contra Dani Alves está previsto que comience el 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona.

Dani Alves Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

DEPORTES

Con información de EFE.

