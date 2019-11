Las durísimas acusaciones de la mamá de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue siendo y será uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Sin embargo, a su madre Dolores Aveiro no le causa gracia que no haya ganado más de los premios más importantes a nivel individual como el 'The Best' y el Balón de Oro.

Es por eso que durante una ceremonia a la que asistió en representación de su hijo al homenaje que le ofrecía el histórico club del Unión Madeira que celebraba su 106º aniversario, Dolores fue contundente en sus afirmaciones.



"Hay una mafia. Es la palabra adecuada para definirlo. Sí, existe una mafia futbolística. Si veis todo lo que pasó os daréis cuenta que es por la mafia", aseguró la madre de Cristiano Ronaldo en entrevista a SIC Noticias.



Dolores Aveiro aseguró que la nacionalidad de Cristiano Ronaldo influye en que no haya ganado más reconocimientos individuales y por eso puso su fuerte queja.



“Si fuera español o inglés, no harían lo que le hicieron, pero como es portugués y de Madeira... pues pasa esto”, añadió.



Finalmente, sobre la posibilidad de que su hijo gane el Balón de Oro aseguró: "No sé si lo va a recibir, pero confío en ello. Creo que lo merece si analizamos lo que hizo durante la temporada".



DEPORTES