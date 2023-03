A casi dos años de que Neymar fuese noticia en Colombia por su relación con la modelo Natalia Barulich, el reguetonero Maluma decidió hablar por primera vez sobre aquella situación en la que el futbolista brasileño fue señalado por establecer una relación sentimental con la reconocida figura de ascendencia croata, cuando no había pasado mucho tiempo de su separación del antioqueño.

'Neymar me quitó mi novia'

En entrevista con 'Alofoke Radio Show', Maluma fue interrogado por la polémica que rodeó su separación de Barulich.



"Neymar me quitó mi novia", fue lo primero que dijo al respecto.



Luego, ante la estupefacción de sus interlocutores, dijo entre risas "No mentiras".



"Yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso", añadió.



Luego, volvió a alimentar la polémica cuando uno de los entrevistadores le dijo: "¿Terminaste con Natalia y a los cuántos minutos estaba con Neymar?"



"Demás que a los 30 segundos, no sé...", respondió Maluma.



"No tengo ni idea, ni me importa. Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos", concluyó.

Actualmente, Natalia Barulich no mantiene ninguna relación amorosa con Maluma ni Neymar.

