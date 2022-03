Real Madrid, líder de la liga española, visita este lunes a Mallorca, en busca de una nueva victoria.

El croata Luka Modric y Dani Carvajal son suplentes en el estadio Visit Mallorca en el encuentro que cierra la vigésima octava jornada de LaLiga Santander, en el que Carlo Ancelotti apuesta por Lucas Vázquez y el brasileño Rodrygo como novedades en un once al que también regresan Ferland Mendy y Casemiro.



Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, mantiene el once habitual, en un equipo donde destacan sus dos puntas, Ángel Rodríguez, ex delantero del Getafe y el kosovar Vedat Muriqi.



Hasta cuatro cambios realiza Ancelotti en el once del Real Madrid para medirse al Mallorca respecto al que eliminó al PSG en la Liga de Campeones. La baja de última hora por gripe del brasileño Militao permite seguir de titular a Nacho Fernández, que pasa al centro de la defensa con el regreso del francés Mendy en el lateral izquierdo.

