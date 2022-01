El FC Barcelona, diezmado por las bajas y con solo once futbolistas disponibles con ficha del primer equipo, presenta una alineación de circunstancias en el partido que le enfrenta este domingo al Real Mallorca en el estadio Son Moix (3 p. m.).



Xavi Hernández no puede contar con los jugadores contagiados por la covid-19: Dest, Jordi Alba, Balde, Gavi (sancionado también), Coutinho, Dembelé, Abde y Dani Alves, que no está inscrito. Busquets, sancionado, Sergi Roberto y Pedri, lesionados, y Ansu Fati, Braithwaite, Depay, con molestias físicas, también serán bajas, al igual que el nuevo fichaje, Ferrán Torres, que todavía no ha sido inscrito.

