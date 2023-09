La nueva canción de Shakira, 'El Jefe' sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo, por su temática laboral y por los dardos que nuevamente apuntan a su expareja, Gerard Piqué.



El Jefe' es una canción con tonos norteños en la que trabajó la barranquillera con Fuerza Regida, un grupo de música regional mexicana que durante los últimos años ha logrado destacarse en el género norteño.



La canción está enfocada en la explotación laboral que viven millones de personas y el malestar que causa tener malos jefes.



Shakira no desaprovechó la oportunidad para atacar a la familia de su exprometido y le envió un dardo a su ex suegro: “Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, canta la artista barranquillera.



Pero la frase más fuerte y que se convirtió en tendencia mundial es cuando Shakira le dedica 'El Jefe' a Lili Melgar, exempleada de la familia de Gerard Piqué y que la ayudó a criar a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”, exclamó, haciendo referencia a que el exfutbolista nunca le dio el dinero correspondiente a la niñera

Vienen más canciones

'El jefe' no sería el fin de la cadena de éxitos que Shakira ha lanzado apuntando a Piqué.



En una extensa entrevista concedida a la revista Billboard, Shakira abre su corazón y habla de su separación.



"Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos. Porque además mis padres han estado juntos, no sé, 50 años. Y se aman como el primer día. Entonces sé que sí es posible. Se aman con un amor de telenovela. Con un amor único, irrepetible. Mi mamá no abandona el lado de mi papá. Han sido siempre mi ejemplo y era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo”, expresó.



Pero además, admitió que "todavía estoy exorcizando algunos demonios, los últimos que me quedan", lo que es interpretado como un indicio de que su desquite no está consumado y que vendrán nuevos temas que involucrarán al exfutbolista. "A la yugular. No sé hacerlo de otra manera", dijo.

Además, explicó el significado de la sirena en su video musical ‘Copa Vacía’, temática relacionada con el exfutbolista. “La sirena es un símbolo que representa esa parte mía que fue abducida de su mundo, del mundo al que pertenece, para estar en un mundo donde no pertenecía. Un mundo donde tuvo que hacer un enorme sacrificio para estar en él. Un mundo donde quizás le faltaba el oxígeno. Pero ella vuelve al mar al final, porque es su destino. ¡Así como yo volví a Miami!”.



