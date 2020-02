Alerta: ¿dónde están los goles de la Selección para la eliminatoria?

A 34 días del inicio de la ruta hacia el Mundial de Catar 2022, hay crisis de anotadores. Los atacantes no andan en buen momento, algunos recién salen de lesiones, juegan poco en sus clubes y están lejos de su nivel. A la fecha, preocupa sobre todo el nivel de Falcao y Zapata.

Falcao García

El presente de Falcao García no es el más satisfactorio, porque no tiene la frecuencia de gol que se espera de él, ni ha jugado lo suficiente, como también se espera. Falcao ha sido aquejado por las continuas lesiones, la más reciente en el muslo derecho.

Radamel Falcao García celebra su gol. Foto: Galatasaray

Pero también lo afectó, y mucho, la lesión del talón de Aquiles que sufrió el pasado octubre y de la cual se vino a recuperar apenas en diciembre. Falcao ha disputado este año solo 5 partidos, 3 de la liga y dos de la copa, y apenas lleva dos goles. Con la Selección no juega desde la Copa América de Brasil, en la que no anotó. Al menos ya parece recuperado y prende velitas para no sufrir más lesiones.

Duván Zapata

Qué diferente es el presente de Duván Zapata respecto al 2019, cuando, a punta de goles, se ganó un lugar en la Selección Colombia y llegó, incluso, a desbancar a Falcao en la Copa América de Brasil.

Duván Zapata y Luis Muriel Atalanta Foto:

Hoy, Duván apenas está recuperando su forma física y futbolística tras la ausencia de tres meses que tuvo por una lesión muscular sufrida con la selección el 12 de octubre, contra Chile.



En la actualidad, Zapata ya ha podido disputar 7 partidos de liga y uno de la Liga de Campeones (15 minutos), un aliciente, pero su promedio goleador está por el piso: dos goles en el año. El Toro tiene poco más de un mes para volver a ser el de antes.

Luis Muriel

Luis Fernando Muriel tiene un rol claro en la Selección, no es el goleador, sino un atacante que incomoda a los rivales por su explosión. Pero no es el goleador. Sin embargo, es uno de los jugadores más habituales en el equipo de Carlos Queiroz. Pasa que es delantero, y como delantero, se esperan sus goles, sobre todo cuando hay una escasez en el equipo.

Luis Fernando Muriel está teniendo una buena temporada con el Atalanta. Es por eso que su costo pasó de 13 millones de euros a los 19 millones. Foto: EFE

Y al menos por ahora, Muriel no está de amigo con el gol. Aunque en la temporada italiana lleva 12 tantos con el Atalanta, en este 2020 solo ha anotado un tanto. Y lo más preocupante es que ya no es titular del equipo. Solo ha sido inicialista en un partido este año.

Alfredo Morelos

El 2019 fue brillante para Alfredo Morelos, el atacante del Rangers de Escocia que acumula 28 goles en la temporada, goles que lo llevaron a la Selección. Fue el último delantero en anotar gol con Colombia, en el amistoso contra Perú. Sin embargo, el arranque del 2020 no ha sido el esperado.

El delantero colombiano del Rangers Alfredo Morelos sufrió su valorización en el mercado de 3 millones de euros a 15 millones de euros. Foto: EFE

El delantero ha tenido una serie de situaciones que lo han mermado, como asuntos personales y expulsiones, además de una lesión de pantorrilla. Y mientras tanto, su frecuencia goleadora se cayó. En el 2020 no ha anotado ni un gol y lleva 6 partidos jugados este año. Morelos es una esperanza de gol para Queiroz, pero debe retomar su nivel.

Luis Díaz

Si de goleadores se trata, Luis Díaz no cumple esa función. No es su potencial. Díaz es un jugador diferente, para desequilibrar y generar oportunidades de gol, no para definirlas.



Sin embargo, es una opción de la Selección en estos momentos de alarma, ya que goza de continuidad en el Porto de Portugal y se ha hecho presente este año con tres anotaciones, la más reciente el pasado jueves en la Liga de Europa, aunque fue un gol que no quedó claro si fue suyo o no.

Luis Díaz. Foto: Porto

En todo caso, Díaz lleva 7 partidos de liga jugados este año y ya es habitual en la formación de su equipo. Anda bien y puede ser una buena alternativa. Pero no es el goleador.

Roger Martínez

Y si de casos críticos se trata, está el de Roger Martínez, atacante del América de México que este año ha sido borrado de la alineación del equipo. No lleva ni un minuto y, por ende, no lleva goles. La última vez que celebró un gol fue el pasado 30 de octubre. Mucho tiempo sin anotar y mucho tiempo sin jugar.

Roger Martínez Foto: Reuters

Estuvo a punto de ir a Europa o a la MLS, pero nada se ha concretado y por eso sigue en México, inconforme y sin minutos de juego. Roger, que estuvo en la pasada Copa América de Brasil e hizo un gol con la Selección, estuvo en los últimos 5 partidos amistosos de Colombia, se ganó un puesto a pulso, pero su presente lo aleja.

Rafael Santos Borré

Si hay un jugador que está en buen nivel es Rafael Santos Borré, jugador de River Plate de Argentina y quien es uno de los máximos goleadores de la temporada en esa liga, con 11 tantos.



Borré ha despertado los elogios de la prensa argentina, se volvió un fijo en el esquema de Marcelo Gallardo. Sin embargo, de los 11 goles que lleva, 9 fueron en 2019.

Rafael Santos Borré y su buena actuación con River Plate lo ha llevado a incrementar su valor en el mercado de 7,5 millones de euros a 12,5. Foto: AFP

Este año apenas lleva dos y falló un penalti la semana pasada contra Banfield, partido en el que fue reemplazado y salió molesto. Borré es una alternativa, aunque de momento no ha sido muy tenido en cuenta por Queiroz, que solo lo citó en los amistosos contra Brasil y Venezuela, y le dio 78 minutos.

James Rodríguez

Aunque no es delantero, James no puede quedar por fuera de este análisis, ya que se trata de un futbolista primordial para la Selección, y que puede aportar en cualquier momento los goles que les faltan a los delanteros. O gestarlos.



El problema es que James no anda bien; de hecho, quizá anda peor que todos los atacantes, porque no juega, porque poco es tenido en cuenta en el Real Madrid, y porque ha vuelto a tener lesiones consecutivas, primero la de rodilla, que lo tuvo inactivo a finales de 2019; y luego la más reciente de cadera.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: EFE

James no juega con la Selección desde la Copa América y su inactividad también genera alarma para el ataque.

Las opciones que quedan, de poca probabilidad

Hay otros atacantes colombianos que están por fuera del espectro de los más importantes para la Selección Colombia. Algunos están lesionados, otros fueron borrados definitivamente de las convocatorias en esta era de Carlos Queiroz.



De acuerdo con sus convocatorias, desde la primera en marzo de 2019, hay otro delantero que fue citado: se trata de Luis Sinisterra, hombre del Feyernoord de Holanda, pero quien recientemente sufrió una delicada lesión de rodilla que lo tendrá inactivo entre 6 y 8 meses, por lo que está descartado para el inicio de la eliminatoria e incluso para la Copa América.



También está Andrés Ibargüen, jugador del América de México que más que delantero juega como extremo. Otro que ha tenido esporádica aparición en el equipo es Orlando Berrío, que este año no ha jugado en el Flamengo.



Fuera de ellos, hay otros delanteros con pasado en la selección, pero que hace rato dejaron de ser tenidos en cuenta, como es el caso de Miguel Borja, que salió de Palmeiras para el Junior en espera de tener visibilidad en la Selección; Teófilo Gutiérrez, o Carlos Bacca, el delantero del Villarreal, quien hace tiempo se alejó de la Selección.



De la preolímpica eliminada de Tokio, el único que podría estar es Jorge Carrascal. Otros que podrían tener un acercamiento son Juan C. Hernández: lleva dos goles en Mallorca, en España, y Jhon Córdoba, 5 goles este año con Colonia de Alemania.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET