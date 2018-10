Tres magistrados juzgarán a Neymar por caso de su fichaje al Barcelona

Un tribunal compuesto por tres jueces será el que finalmente juzgue al futbolista Neymar da Silva Junior y al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, por delitos de corrupción y estafa en el fichaje del delantero al fondo brasileño DIS, que tenía un 40% de sus derechos federativos.

Así ocurrirá después de que, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, el titular del juzgado central de instrucción de este tribunal, José María Vázquez Honrubia, haya remitido el caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia para que lo reparta entre una de sus secciones.



De esta manera, en lugar de juzgar el propio Vázquez Honrubia a Neymar y a otros cinco acusados, lo hará un tribunal formado por tres jueces, que se decidirá según las normas de reparto.



La decisión de Vázquez Honrubia se basa en que la acusación particular representada por DIS ha pedido que se condene a Neymar por un delito de estafa continuada, el cual, según el Código Penal, conlleva penas de hasta 6 años de cárcel, cuando su juzgado solo puede juzgar asuntos con una pena máxima de 5 años.



DIS solicita por este delito 5 años de cárcel para Neymar, si bien, según el juez, la pena en abstracto, es decir, la plasmada en la ley, es de hasta 6 años, por lo que no correspondería a su juzgado. En este caso se juzga una presunta estafa al fondo DIS, que tenía el 40 % de los derechos federativos de Neymar y que se querelló contra el jugador al sentirse engañado en su fichaje por parte del Barça en el año 2013.



DIS reclama también 5 años de cárcel al padre de Neymar, así como al presidente y expresidente del Barça, Josep Bartomeu y Sandro Rosell, y una multa de 195 millones de euros al club.



La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, pide 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa para Neymar y 5 años de prisión para Rosell, este último en prisión provisional y que será juzgado en febrero por otra causa que lleva la Audiencia Nacional sobre blanqueo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



El ministerio público, que no acusa a Bartomeu, reclama asimismo 8,4 millones de euros de multa para el Barcelona y 7 millones para el Santos brasileño, de donde provenía Neymar cuando fue fichado por el Barça en 2013. También solicita 2 años de cárcel para el padre de Neymar y 1 año para su madre, ambos por el delito de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y pide asimismo una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N.



Según el fiscal, en esta causa, conocida como el caso Neymar 2, Rosell se concertó con el padre del delantero del PSG "con la intención de ocultar el coste real del jugador", que después se supo había ascendido a 83 millones de euros.



Así, según dice el fiscal en su escrito de acusación, "idearon fragmentar el pago del fichaje del jugador en diversas partidas para lo que formalizaron una serie de contratos". Cuando en 2013 se dio a conocer el fichaje, afirma el fiscal, "el FC Barcelona decidió mantener públicamente que la adquisición del jugador un año antes de lo previsto le costaría al club" los 40 millones inicialmente pactados a los que habría que añadir 17,1 millones por la adquisición de los derechos federativos al Santos.



DIS percibió el 40 % de esa cantidad, sin embargo "la cantidad real del traspaso de los derechos federativos" ascendió a 25,1 millones por lo que el fiscal considera que debe ser indemnizado con 3,2 millones.



EFE