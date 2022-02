Luis Díaz cada vez se tiene más confianza en el Liverpool. Su juego cada vez es más acorde al circuito del equipo. Ha engranado tanto, que las jugadas de ataque lo tiene como protagonista. Y en la final de la Copa de la Liga contra Chelsea, este domingo, no fue la excepción.

Díaz tuvo otro gran recital, Jugó por diferentes zonas del campo, pero su proyección sobre la izquierda fue clave. Varias veces recibió pases al vacío, que generaron riesgo para Chelsea.

Díaz, incluso, estuvo cerca de anotar. Tuvo dos espectaculares remates en el segundo tiempo.



Al minuto 75, Díaz sacó un remate que le atajo con esfuerzo el portero. Al 85 otra vez probó con remate dentro del área pero no pudo anotar.



El colombiano jugó 97 minutos. Terminó exhausto. Como es habitual recibió aplausos y el abrazo de Klopp.



Díaz no se 'arrugó', estuvo muy activo, no desentona y jugó con mucha personalidad, apropiado del puesto, brindándoles oportunidades a sus compañeros.



Un par de veces pecó en la individual, perdió dos balones, uno en ataque y otro en defensa, ese casi le cuesta un gol, Chelsea anotó pero el gol fue anulado por fuera de lugar.

Estadísticas de Díaz

Díaz jugó 96 minutos, no hizo gol ni asistencia. Tuvo 4 remates, 2 de ellos fueron al arco, detenidos por el portero.



Recibió tres faltas, cuando los jugadores de Chelsea intentaban frenarlo. Tuvo una efectividad de pases del 83 por ciento.



También tuvo mucho sacrificio, ante la exigencia del partido. Hizo un despeje, dos barridas ganadas, hizo dos faltas.



El ítem que no le favorece es el de los regates, pues de 5 que hizo, fue efectivo en uno, para un 20 por ciento de efectividad.



Pero en general, su desempeño fue muy destacado. Por momentos fue el jugador que más peligro generaba en ataque de Liverpool, pero se fue agotando.





