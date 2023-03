Independiente Medellín lo hacía todo bien hasta la última jugada del partido y de un 0-1 que le daba tranquilidad para el partido de vuelta, pasó a un empate a un gol contra Magallanes, de Chile, que deja abierto el duelo de la tercera fase de la Copa Libertadores 2023.

No fueron fáciles los primeros minutos para el Medellín, que no encontraba la forma de quitarle la pelota a un equipo que quiso ganarle de experiencia, con muchos jugadores mayores de 30 años y algunos jóvenes con ganas de comerse al rival y al mundo. Sin embargo, ese dominio de pelota no se tradujo en peligro por los alrededores del arco de Andrés Mosquera Marmolejo.



Medellín, que la pasó muy mal en los primeros minutos y que tuvo que quemar un cambio en la primera etapa por la lesión de Yulián Gómez, poco a poco le fue encontrando la vuelta al partido y comenzó a atacar tímidamente. Pudo irse ganador al descanso, con una jugada de gol que se perdió el argentino Luciano Pons.

Facebook Twitter Linkedin

Magallanes vs. Medellín Foto: Jorge Loyola. AFP



Lo que comenzó con algunas gotas en el ataque del Medellín terminó con un aguacero de opciones seguidas, en las que la definición fue el peor enemigo del visitante. Émmerson Batalla estrelló un balón en el poste y luego, en el rebote, Pons, con todo para anotar, con tiempo y espacio para pensar, escogió la peor opción: metió un remate cruzado y mandó el balón afuera.

El gol que ilusionó al Medellín con el triunfo



Hasta que, finalmente, Medellín encontró la ventaja en un gol extraño, en el que le costaba controlar la pelota pero poco a poco avanzaba hacia la portería. Finalmente, Pons habilitó a Batalla, quien remató para hacer lucir al portero Gastón Rodríguez. Sin embargo, este dejó un rebote y el propio Batalla anotó el 0-1, a los 24 minutos del segundo tiempo.



Magallanes intentó sacudirse del dominio rojo y volvió a buscar espacio para atacar por las bandas, pero no tuvo opciones. Es más, Medellín, que fue ajustando líneas para evitar que le hicieran daño, pudo aumentar el marcador en el final con un tiro libre de Edwuin Cetré que pasó muy cerca del poste de la mano izquierda de Rodríguez.

Facebook Twitter Linkedin

David González, técnico del Medellín. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO



Pero el Medellín cometió un descuido imperdonable en la última jugada del partido y un centro desde la derecha encontró en el área al colombiano Yorman Zapata, quien cabeceó para empatar el encuentro y dejar todo en tablas.



El próximo miércoles, en el estadio Atanasio Girardot, el equipo que dirige David González buscará volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que no accede desde 2020, cuando también llegó desde las fases previas.



En esa ocasión dejó en el camino a Deportivo Táchira, de Venezuela, y luego a Atlético Tucumán, de Argentina, para luego quedar en el último lugar del grupo H, detrás de Boca Juniors, Libertad y Caracas.



DEPORTES

Más noticias de Deportes