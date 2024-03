'Ahora va a poder demostrar su inocencia': madre de Dani Alves se pronuncia tras la salida de prisión del futbolista

Dani Alves salió de la cárcel cerca de Barcelona el lunes pasado, pero cada día se conocen más reacciones sobre la libertad condicional en la que se encuentra y tras ser condenado a cuatro años de prisión por haber violado a una joven en una discoteca.

Alves se encuentra en su casa de la ciudad Condal, con los suyos y luego de pagar un millón de euros como fianza, mientras se adelantan más diligencias.

Los mensajes

Una de las reacciones más esperadas ha sido la de Lucía Alves, la mamá del futbolista de la selección de Brasil, quien en sus redes sociales se pronunció.

“Amigos para siempre. Juntos hasta el infinito y más allá. Dios siempre manda”, escribió Lucía. Y agregó: “Dios siempre manda. Te amo, hijo mío”.

“La tercera y última, ya publicada durante las últimas horas del lunes, mandaba un mensaje con connotaciones religiosas para agradecer que Dani Alves estuviera en libertad. Se trataba de la letra de la canción Passa Lá em Casa Jesus, de Kailane Frauches”, contó el diario Mundo Deportivo de Barcelona.

En un carro blanco, Dani Alves salió de la prisión. Foto:AFP Compartir

“Y mira la respuesta que Jesús te da hoy. Hijo, voy hacia tu problema. Hijo, voy hacia allá, para mí no hay dilema. La promesa no está muerta, la herencia sigue en pie. No pierdas la fe. Levántate. Levántate, hay vida. Hay vida, hay vida. Ven por la casa, Jesús”, dicen los versos que subió Lucía.

“De vuelta para casa. Dios siempre es fiel. Libre, ahora va a poder demostrar su inocencia” y “Con la cabeza alta, así como siempre lo hiciste. Dios sabe que eres inocente”, fueron algunas de las frases que escribió la mamá del jugador.

