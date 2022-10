Madelene Wright hacía parte del equipo Charlton Athletic, el cual está actualmente en la tercera división del fútbol femenino inglés.

Sin embargo, unos videos, en los que aparecía manejando una camioneta mientras bebía champaña, y otros en los que aspiraba el aire de un globo, provocaron que fuera expulsada del club deportivo.



Las imágenes, difundidas por Snapchat, “no representaban el carácter de la institución”, según aseguró el Charlton en diciembre de 2020.



Ahora, la joven, de 23 años, se 'tomó revancha' abriendo una cuenta en OnlyFans.



Con ella, asegura, ha consechado una fortuna que asciende a los tres mil millones de pesos.



Del rechazo en el fútbol a los millones en OnlyFans

"Era casi como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba", le dijo la mujer al diario británico 'The Sun' en su entrevista más reciente.



De hecho, destaca dicho medio que Wright ha ganado cerca de tres mil millones de pesos con su cuenta en OnlyFans.



"Lo que sucedió me abrió muchas puertas en otras industrias", expresó la joven.



"Lo principal para mí es entrar en el negocio de la finca raíz, que es algo que siempre he querido hacer desde que era futbolista. Quiero construir un imperio", añadió.

Wright entró al Charlton a comienzos de 2020, luego de que dejara el Millwall, en 2019. En ese equipo también fue investigada por un video que circuló en redes sociales en el cual sostenía a un perro que ‘manejaba’ el volante del carro en el que iba.

