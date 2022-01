El delantero belga Romelu Lukaku presentó sus excusas por una entrevista polémica a una televisión italiana y fue reintegrado en el grupo de jugadores del Chelsea de cara al partido de ida de semifinales de la Copa de la Liga, el miércoles, indicó este martes el entrenador Thomas Tuchel.



Lo invitamos a leer: Bolsa de jugadores del fútbol colombiano

"Se excusó y ha regresado al entrenamiento colectivo" del martes, explicó el alemán, unos días después de haber dejado fuera del grupo a Lukaku para el choque de la Premier contra Liverpool (2-2).



Fichado por 115 millones de euros esta temporada del Inter de Milán, Lukaku había dado una entrevista a Sky Italia a mediados de diciembre, donde decía estar descontento de su situación en los Blues y criticaba solapadamente el juego de Tuchel.



Las imágenes fueron difundidas tres días antes del partido contra los Reds con los que Chelsea pelea detrás del líder Manchester City. "Para mí, lo más importante, era comprender. Y comprender de manera muy clara", explicó Tuchel.

La primera vez

Facebook Twitter Linkedin

Thomas Tuchel. Foto: AFP

"No lo ha hecho de forma intencionada para crear tumulto antes de este partido tan importante. Y es la primera vez que se comporta así", señaló el técnico. También relativizó el alcance de sus palabras, que sorprendieron a los aficionados londinenses.



"No es tan enorme como algunos habrían querido, pero tampoco tan pequeño. Es lo suficientemente pequeño para que estemos tranquilos, que aceptemos las excusas y que pasemos a otra cosa", añadió Tuchel. "Es plenamente consciente de lo que ha provocado y siente que es responsabilidad suya limpiar este lío (...) Puede administrarlo y no tiene elección. No puede esperar que todo el mundo esté contento", añadió el entrenador.



"Pero sigue siendo jugador nuestro y tenemos buenas razones, y muchas razones, para hacerle jugar con nosotros (...) Estamos contentos de que sea jugador nuestro y lo protegeremos", concluyó Tuchel.



AFP