El Real Madrid ha hecho oficial este lunes la renovación del centrocampista croata Luka Modric, que amplía una temporada más su contrato y jugará en el Real Madrid hasta los 38 años, con la opción de una retirada en un club del que es leyenda tras la conquista de 23 títulos.

Modric sigue en el Real Madrid

Luka Modric. Foto: AFP

Modric, que firmó por el Real Madrid en 2012, ha rechazado una oferta de una cantidad superior, de Arabia Saudí, y ha dado prioridad a cumplir el "sueño" de retirarse vestido de madridista.



"Hogar, dulce hogar", escribió Modric en sus redes sociales tras hacerse oficial el acuerdo de renovación, en un año en el que siempre que fue preguntado por su situación, confesó que era "un sueño" acabar su carrera en el Real Madrid.



Será el segundo capitán, el primero cuando Nacho Fernández no esté en el terreno de juego. Iniciará Modric su decimosegunda campaña en el Real Madrid, la de mayor competencia en un centro del campo reforzado con la llegada del inglés Jude Bellingham y las renovaciones de Toni Kroos y Dani Ceballos, más la presencia de Fede Valverde, Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.



Real Madrid respalda a Modric

Luka Modric, jugador croata del Real Madrid. Foto: Jorge Guerrero / AFP

"El Real Madrid C.F. y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024", anunció el club en un comunicado en el que pone en valor los 23 títulos conquistados por el futbolista croata en once temporadas en las que disputó 488 partidos.



Cinco 'Champions', tres Ligas, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España dan forma al historial de éxitos del tercer jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, con el objetivo de Modric de superar los 25 de Karim Benzema y Marcelo.



Además, el Real Madrid resaltó los logros de Luka que consiguió durante su carrera desde que llegó al club procedente del Tottenham inglés, a cambio de 30 millones de euros. "Ha conquistado en su trayectoria como madridista los máximos galardones individuales, como el Balón de Oro de 2018, el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2018, el Premio al Jugador del Año de la UEFA 2017/18, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017, y esta temporada ha formado parte del XI Mundial FIFA/FIFPro por sexta vez en su carrera. Además, fue Balón de Oro del Mundial de Rusia y Balón de Bronce en el Mundial de Catar", resaltó.



Con la ampliación de Modric, por un año como es costumbre en el conjunto madridista cuando el futbolista supera los 30 años, el Real Madrid cierra el capítulo de renovaciones tras ampliar la vinculación con Nacho, Toni Kroos y Dani Ceballos. El único jugador que no aceptó la propuesta que se le presentó fue Marco Asensio, que en las próximas horas anunciará su acuerdo con el PSG.

EFE

